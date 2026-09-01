"Дневник тоже надо купить". Янина Соколова в знаковом видео напомнила, почему школьники должны говорить на украинском

Украинская журналистка и активистка Янина Соколова рассказала, что, покупая канцелярские товары для детей в магазине, услышала разговор между мамой и сыном. В частности, она обратила внимание на то, что они разговаривали на русском языке. Несмотря на то, что мальчик прочитал "щоденник", его мама сказала, что "дневник надо купить".

В посте в Facebook публицистка возмутилась тем, что украинские родители до сих пор общаются с детьми на русском языке, в то время как продолжаются непрерывные атаки врага. Соколова с помощью знакового видео напомнила, почему школьники должны говорить на украинском.

"Сегодня покупала канцелярские принадлежности для детей в магазине, услышала, как мама с сыном выбирают для него тетради, дневники и ластики в школу. Ребенок читает "щоденник". Мама: "Дневник тоже надо купить". И все это в перерыве между атаками противника продолжительностью 15 минут – от отбоя до следующей тревоги. И в очередной раз задалась вопросом: к чему вы, родители с украинским паспортом, готовите своих детей, общаясь с ними дома на русском? Вот искренне интересно: к чему?" – написала журналистка.

Она разместила видео с выступлением российского оккупанта и коллаборациониста Алексея Селиванова. Который занимается принудительной деукраинизацией детей на временно оккупированных территориях (в частности, в Запорожье), целенаправленно внедряет систему милитаризации, идеологической обработки и искоренения украинской идентичности среди подростков.

В видео Селиванов призывает русифицировать территорию Украины путем проведения "специальной военной операции". Он отмечает, что там, куда приходят "русские войска", перестает существовать украинство.

"Если там и есть украинская нация, то она представлена лишь теми, кто сидит, сложив руки, и диверсантами, которые взрывают наших полицейских. Больше там украинской нации нет. И так будет и в других освобожденных регионах. Те, кто не хочет, чтобы украинская нация перестала существовать, погибнут или уедут. А те, кто останется, – это тот пластичный материал, тот наш генетический материал, с которым мы будем работать", – сказал диверсант.

Кроме того, в выступлении он похвастался, что лично деукраинизировал молодого киевлянина, давая ему "правильные" книги, после чего парень перестал быть украинским школьником и стал российским солдатом.

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