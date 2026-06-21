"Лучше объясните ей ценность украинского языка". Преподаватель рассказал, как убедил дочь не переходить на русский язык в школе: мнения в сети разделились
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Преподаватель Киевского авиационного института Артем Стельмашов рассказал, что его дочь попросила разрешить ей переходить на русский язык. Девочка поделилась, что ей сложно общаться на украинском, потому что одноклассники говорят по-русски.
В посте в Threads Стельмашов отметил, что предложил дочери сделку: сдать тест по грамматике русского языка. Если победит он, то девочка останется украиноязычной, если она — то сможет перейти на русский. В итоге мужчина сдал тест на 10 из 10 баллов, а его дочь получила 7 баллов.
"Дочь пришла из школы и говорит, что ей трудно говорить на украинском, потому что все одноклассники говорят по-русски. Просит разрешить ей переходить на русский. Предложил сделку. Сдадим тест по грамматике русского языка. Если выиграю я, она останется украиноязычной. Если же выиграет она – может хоть всю жизнь говорить по-русски. Я сдал на 10 из 10. Она на 7 из 10. Знал, что когда-то 10 лет уроков русского в школе и ещё годы изучения в университете мне понадобятся, чтобы искоренить его хотя бы у себя дома", — отметил Стельмашов.
Часть пользователей сети поддержала мужчину в его намерениях. Однако нашлись и те, кто советовал объяснять ребенку ценность языка через украинскую историю и менталитет, а не соревнования. В то же время некоторые отмечали, что не стоит подстраиваться под большинство, а наоборот, необходимо отстаивать свои взгляды.
"Поддерживаю, вы молодец! Но я бы все же старалась донести до ребенка ценность украинского языка через нашу историю, менталитет, украинскую трагедию, а не через обычное соревнование. Но цель оправдывает средства, если это помогает ребенку оставаться украиноязычным. Вы молодец".
"Удачи ей. Говорю как ребенок, который в 2008 году был единственным, кто говорил на украинском языке в выпускном видео. Это сложно, но иногда приносит свои сюрпризы".
"Что за абсурд? Обсудите этот вопрос с родителями и учителями. Потому что она перейдет на московский вариант и просто не станет вам об этом говорить. Необходимо менять окружение".
Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинская выпускница стала звездой сети после уличного опроса, в ходе которого она не произнесла ни слова на русском языке.
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