'Лучше объясните ей ценность украинского языка'. Преподаватель рассказал, как убедил дочь не переходить на русский язык в школе: мнения в сети разделились

Преподаватель Киевского авиационного института Артем Стельмашов рассказал, что его дочь попросила разрешить ей переходить на русский язык. Девочка поделилась, что ей сложно общаться на украинском, потому что одноклассники говорят по-русски.

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В посте в Threads Стельмашов отметил, что предложил дочери сделку: сдать тест по грамматике русского языка. Если победит он, то девочка останется украиноязычной, если она — то сможет перейти на русский. В итоге мужчина сдал тест на 10 из 10 баллов, а его дочь получила 7 баллов.

"Дочь пришла из школы и говорит, что ей трудно говорить на украинском, потому что все одноклассники говорят по-русски. Просит разрешить ей переходить на русский. Предложил сделку. Сдадим тест по грамматике русского языка. Если выиграю я, она останется украиноязычной. Если же выиграет она – может хоть всю жизнь говорить по-русски. Я сдал на 10 из 10. Она на 7 из 10. Знал, что когда-то 10 лет уроков русского в школе и ещё годы изучения в университете мне понадобятся, чтобы искоренить его хотя бы у себя дома", — отметил Стельмашов.

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Часть пользователей сети поддержала мужчину в его намерениях. Однако нашлись и те, кто советовал объяснять ребенку ценность языка через украинскую историю и менталитет, а не соревнования. В то же время некоторые отмечали, что не стоит подстраиваться под большинство, а наоборот, необходимо отстаивать свои взгляды.

"Поддерживаю, вы молодец! Но я бы все же старалась донести до ребенка ценность украинского языка через нашу историю, менталитет, украинскую трагедию, а не через обычное соревнование. Но цель оправдывает средства, если это помогает ребенку оставаться украиноязычным. Вы молодец".

"Удачи ей. Говорю как ребенок, который в 2008 году был единственным, кто говорил на украинском языке в выпускном видео. Это сложно, но иногда приносит свои сюрпризы".

"Что за абсурд? Обсудите этот вопрос с родителями и учителями. Потому что она перейдет на московский вариант и просто не станет вам об этом говорить. Необходимо менять окружение".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинская выпускница стала звездой сети после уличного опроса, в ходе которого она не произнесла ни слова на русском языке.

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