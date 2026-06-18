Намеренно не сказала 'Привет': украинская выпускница стала звездой сети после уличного опроса. Видео

Украинская выпускница стала звездой сети после уличного опроса в Черновцах, который проводил блогер с ником @dmitryuk. Школьникам нужно было определить, кто из них самый умный, а затем сказать "привет" на десяти языках.

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Опубликованное видео набрало миллион просмотров и почти 20 тысяч лайков. Когда девушка усомнилась в своих знаниях, блогер подсказал ей вспомнить, как говорят "привет" на языках, близких к украинскому. Школьница поздоровалась на польском языке. В комментариях украинцы подчеркнули, что за молодую девушку можно гордиться, ведь она намеренно не сказала "привет" на русском языке.

"Браво, не было русского "привет".

"Тоже заметила, что на рашистском не сказала. Респект!"

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"И круто, что без "раши".

"Молодец, браво, не сказала "привет".

"Горжусь тем, что без рашистского".

Напомним, украинский эксперт в области образования и соучредитель общественной организации "Смарт освіта" Иванна Коберник рассказала, что ее дочь-выпускница из Киева учится в полностью украиноязычном классе. Дети сознательно перешли на украинский язык общения в 2022 году, когда Россия вторглась в Украину.

Бывшая советница министра образования и науки Украины добавила, что школьники могут переходить на русский язык исключительно в неформальном общении. Также она сравнила ситуацию с украинизацией в её детстве с нынешней. Так, в классе в Киеве, где Коберник в свое время училась, было "два с половиной украиноязычных ребенка": под "половинкой" она имела в виду себя, поскольку иногда переходила на русский язык.

Педагог отметила, что те, кто общался на украинском языке, подвергались буллингу. В нынешних же школах в классе примерно десять детей, которые общаются исключительно на украинском языке.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что учительница чешского языка дипломатично поставила на место украинку, которая обращалась к ней на русском.

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