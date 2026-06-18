Намеренно не сказала "Привет": украинская выпускница стала звездой сети после уличного опроса. Видео

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Намеренно не сказала 'Привет': украинская выпускница стала звездой сети после уличного опроса. Видео
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Украинская выпускница стала звездой сети после уличного опроса в Черновцах, который проводил блогер с ником @dmitryuk. Школьникам нужно было определить, кто из них самый умный, а затем сказать "привет" на десяти языках.

Опубликованное видео набрало миллион просмотров и почти 20 тысяч лайков. Когда девушка усомнилась в своих знаниях, блогер подсказал ей вспомнить, как говорят "привет" на языках, близких к украинскому. Школьница поздоровалась на польском языке. В комментариях украинцы подчеркнули, что за молодую девушку можно гордиться, ведь она намеренно не сказала "привет" на русском языке.

"Браво, не было русского "привет".

Намеренно не сказала "Привет": украинская выпускница стала звездой сети после уличного опроса. Видео

"Тоже заметила, что на рашистском не сказала. Респект!"

"И круто, что без "раши".

Намеренно не сказала "Привет": украинская выпускница стала звездой сети после уличного опроса. Видео
Намеренно не сказала "Привет": украинская выпускница стала звездой сети после уличного опроса. Видео

"Молодец, браво, не сказала "привет".

"Горжусь тем, что без рашистского".

Намеренно не сказала "Привет": украинская выпускница стала звездой сети после уличного опроса. Видео
Намеренно не сказала "Привет": украинская выпускница стала звездой сети после уличного опроса. Видео

Напомним, украинский эксперт в области образования и соучредитель общественной организации "Смарт освіта" Иванна Коберник рассказала, что ее дочь-выпускница из Киева учится в полностью украиноязычном классе. Дети сознательно перешли на украинский язык общения в 2022 году, когда Россия вторглась в Украину.

Бывшая советница министра образования и науки Украины добавила, что школьники могут переходить на русский язык исключительно в неформальном общении. Также она сравнила ситуацию с украинизацией в её детстве с нынешней. Так, в классе в Киеве, где Коберник в свое время училась, было "два с половиной украиноязычных ребенка": под "половинкой" она имела в виду себя, поскольку иногда переходила на русский язык.

Педагог отметила, что те, кто общался на украинском языке, подвергались буллингу. В нынешних же школах в классе примерно десять детей, которые общаются исключительно на украинском языке.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что учительница чешского языка дипломатично поставила на место украинку, которая обращалась к ней на русском.

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