'Я не преподаю на русском принципиально': учительница чешского языка дипломатично поставила на место украинку

Учительница чешского языка отказала в проведении занятий украинке, которая общалась на русском. В ответе она отметила, что принципиально работает только с украинцами и не готовит к школьным экзаменам.

Женщина, которая спрашивала о занятиях, ответила, что язык общения не всегда определяет национальность. Об этом педагог Наталья рассказала в заметке в Threads.

В сети поддержали репетитора, отметив, что именно язык указывает на идентичность личности. Кроме того, те, кто придерживаются позиции "какая разница" должны общаться на украинском языке, потому что им нет разницы, на каком именно языке общаться.

"Язык общения, всегда указывает на идентичность личности. То есть именно кем, человек себя считает. Преподавателю, большое уважение. Точка".

"Не учитель, но вставлю своих 5 копеек. я (к сожалению) умею разговаривать на русском, хотя украиноязычная с рождения. Принципиально этого не делаю, что уже был бы достаточный аргумент для учителя.Но самое главное – я буквально не знаю названий частей речи, падежей, математических действий и всякой другой терминологии, потому что я училась в Украине на украинском языке, бляха. На английском и немецком я эти штуки выучила позже, в ходе познания языка. А вот на русском не знаю, не должна знать, не надо. И это нормально".

"Меня всегда удивляет, что те "какая разница" требуют, чтобы к ним говорили на русском. Если им "какая разница", то пусть говорят на украинском. Потому что мне разница есть, а им же нет".

"Я уже люблю эту учительницу. Уважение и респект".

"У меня была пожилая пара на английском языке. Они всю жизнь и учились на русском, и работали, и проживали, где украинский редко звучал. Я сразу озвучила, что учу на украинском. Им было сложно, потому что по сути они одновременно изучали два языка. Но их желание и мое терпение дали свои плоды".

