'Мы за мир'. Сеть возмутила ситуация в детском саду Италии, где девочке из Украины вручили флаг России

В Threads разгорелась дискуссия из-за инцидента в детском саду Италии, где украинской девочке вручили флаг России во время праздника посвященного олимпиадам. Когда же воспитательницу попросили заменить его, педагог ответила, что ребенок сам разрисовал его.

Кроме того, воспитательница сказала, что они за мир. "Но мир не может означать нормализацию символики страны, которая убивает украинцев. Это не аргумент, когда украинскому ребенку дают флаг агрессора после более 10 лет войны.Пора открыть глаза", – отметила мама девочки, Елена, которая и рассказала о случае со своей дочерью.

В то же время в сети раскритиковали женщину, считая, что она отреагировала достаточно мягко. По мнению украинцев, мама ребенка должна была сразу же подойти к администрации и указать на то, что подобные вещи недопустимы, ведь это психологическое издевательство над жертвами геноцида. Кроме того, они видят, что ситуацию создали намеренно, а после того как женщина никак не отреагировала, в саду увидели, что могут продолжать делать подобные вещи. Многие говорили, что итальянцы любят русских.

"Думаю, вы очень странно отреагировали. Слабовато, мягко говоря".

"Смотрите: флаг этот вам дали не случайно, думаю вы и сами это понимаете. Должны понимать, что именно вам хотели этим сказать. Что сделали вы? Ничего. Так что они выводы сделали, могут работать в этом направлении дальше с вашим ребенком. А теперь представьте, что ребенку палестинцу дали флаг Израиля. Как думаете какая была бы реакция?"

"Это психологическое издевательство над жертвами вторжения/геноцида. Если есть время, за такое в ЕС можно судиться".

"А вообще такое впечатление, что это сделали намеренно. Не могу поверить что среди других детей российский флаг вручили случайно именно украинцы".

"Вот мне интересно кто-то из детей нес флаг Украины? Такое впечатление что это сделали намеренно, потому что умные люди все прекрасно понимают".

"Я бы объяснила ребенку, что воспитатели ошиблись, когда давали ему задание и надо отрезать белую часть. Оторвала бы вместе с ребенком верх флага и пусть бы ребенок шел с флагом Лихтенштейна. Потому что забрать флаг который она сама рисовала – это наказать ни за что ребенка, но и оставлять как есть нельзя. А скандал воспитателям после – это обязательная процедура. Потому что это точно не случайно они дали ей рисовать российское дерьмо".

"Какой цинизм и издевательство. Ребенок разрисовал так, как приказали, причем намеренно. Итальянцы вообще любят русских, причем откровенно".

