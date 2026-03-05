Весь класс говорит на украинском: Иванна Коберник рассказала об уникальной ситуации в школе Киева, где учится ее дочь

Украинский образовательный эксперт и соучредитель общественной организации "Смарт образование" Иванна Коберник рассказала, что ее дочь-выпускница из Киева учится в полностью украиноязычном классе. Дети сознательно перешли на украинский язык общения в 2022 году, когда Россия вторглась в Украину.

Интересным фактом Коберник поделилась во время разговора на Громадському радіо. Бывшая советник министра образования и науки Украины добавила, что школьники могут переходить на русский язык исключительно в неформальном общении.

"В нынешней школе моей дочери, которая в 11-м классе, нам повезло: у нее украиноязычный класс, который стал таким с 22-го года. Она немножко позже присоединилась, и это было одним из факторов. Она поражена, что весь класс говорит на украинском... На каких-то вечеринках дети расслабляются, есть часть, которая переходит на русский, потому что им легче пошутить, что-то быстро сказать", – рассказала Иванна Коберник.

При этом она подчеркнула: "Но в целом этот социальный договор, что "мы говорим на украинском", сохраняется". Педагог не уточнила, о какой именно школе идет речь.

Также она сравнила ситуацию с украинизацией в ее детстве с нынешней. Так, в классе в Киеве, где Коберник в свое время училась, были "два с половиной украиноязычных ребенка": под половинкой имела в виду себя, поскольку иногда переходила на русский. Педагог отметила, что те люди, которые общались на украинском, подвергались буллингу: "Были две девочки, которые разговаривали только на украинском. Это тихие отличницы. И они все равно сталкивались с буллингом. Возможно, не таким ужасным, потому что они отличницы, но тем не менее они сталкивались". В нынешних же школах в классе примерно десять детей, которые общаются полностью на украинском.

Коберник объяснила, что хоть ей не нравится темп украинизации, однако важно, чтобы рождалась идентичность внутренняя. Она соглашается с теми исследователями, которые говорят, что идентичность из протеста или запрета не создается.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 2025 год 39% школьников в Украине общались на русском языке на уроках. При этом, согласно исследованию, в Киеве лишь 17% учеников использовали в школе исключительно украинский.

Также мы публиковали пошаговую инструкцию для педагогов, как им следует вести себя в случае, если ученики или студенты общаются на русском языке на переменах.

