Дневники с картой мира на русском языке заметили в лицее в Винницкой области: что говорит директор и полиграфия

В Агрономичненском лицее в Винницкой области школьникам напечатали и раздали дневники с картой мира на русском языке. Ситуация удивила родителей и детей. Саму страницу просто вырвали из блокнота.

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Карта имела действительно мелкий шрифт, однако именно ученики заметили русский язык, передает новостной портал 20 минут. Директор учебного заведения Наталья Ануфриева объяснила, что в экземплярах не проверяли язык на стандартных картах, только посмотрели, есть ли Крым.

"Мы заказывали конкретные страницы: об истории школы, отдельной колонке для самооценки учащихся, страницы "будь заметным на дороге", подчеркивание слов, речевые нормы, безопасный интернет, случаи буллинга, как действовать родителям и детям, много таблиц по физике и математике, а также выдержки из законов. Мы смотрели и только внесли коррективы на страницу об истории нашего заведения. А на стандартных картах, например Украине, просто смотрю: Крым есть – значит, все хорошо", – делится Ануфриева.

По ее словам, чьей-то вины или умысла в этом нет, поэтому страницу просто забрали из экземпляров.

Директор полиграфии, которая изготовляла дневники, Юрий Кравец удивился вопросу о таких изображениях и не видит в этом проблему. Ведь, по его словам, русский язык не запрещен никем, саму карту берут из источника и Крым "стоит на месте".

"А что, у нас нельзя на русском языке карты печатать? Карта – это достаточно сложное картографическое изделие. Причем мы ее не производим, а берем из какого-то источника. Проблемы в этом нет, потому что русский язык не запрещен, абсолютно никем. Крым там на месте стоит. И это не наша работа, а целого института изготовления карт. Мы ее используем как рисунок", – объяснил Кравец.

Он добавил, что сейчас в наличии такой карты на украинском языке у них нет, поэтому ее необходимо где-то искать и делать. Кроме того, руководитель полиграфии отметил, что младшим школьникам она не нужна, ведь они не изучают географию. А старшие не пользуются ею в дневнике. Более того, по словам Кравца, она не имеет никакой учебной значимости, ведь слишком маленькая и на ней невозможно ничего прочитать.

В полиграфии отметили, что карту в этом году взяли символически, чтобы заполнить страницу дневника, но в дальнейшем планируют ее просто не использовать.

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