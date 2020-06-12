ДНК и гены: строение и функции

ДНК – важная молекула для жизни. Она действует как рецепт, содержащий инструкции, которые рассказывают нашим органам, как развиваться и функционировать.

ДНК расшифровывается как дезоксирибонуклеиновая кислота. Эта длинная тонкая молекула состоит из двух спиральных цепей. Каждая цепь является полимером и состоит из нуклеотидов. Их в ДНК четыре: А – аденин, Т – тимин, Ц – цитозин, Г – гуанин.

Две цепи вместе удерживают водные связи, сделанные из фосфата и дезоксирибозы. Только определенные наборы нуклеотидов могут сочетаться вместе. Вы можете думать о них, как о части головоломки. Между А и Т возникают две водородные связи, а между Ц и Г – три. Нуклеотиды всегда группируются именно так. Это называется принцип комплементарности. Подробнее изучить комплиментарность вы сможете в учебнике по биологии за 9 класс Л.И. Остапченко.

ДНК-код

Наши тела имеют 210 различных типов клеток. Каждая выполняет другую работу, чтобы помочь нашему организму функционировать. Есть клетки крови, костные клетки и клетки, которые составляют наши мышцы.

Клетки получают свои указания относительно того, что делать с ДНК. ДНК действует так, как компьютерная программа. Очаг – это компьютер или оборудование, а ДНК – программа или код.

ДНК-код содержится разными буквами нуклеотидов. Поскольку клетка "читает" инструкции на ДНК, разные буквы представляют инструкции. Каждые три буквы составляют слово, которое называют кодоном. Ряд кодонов может выглядеть так: АТЦ-ТГА-ГГА-ААТ-ГАЦ

Несмотря на то, что бывает только четыре разные буквы, молекулы ДНК – это тысячи букв. Это позволяет получить миллиарды различных комбинаций.

Структура молекулы ДНК википедия

Гены

Внутри каждой строки ДНК есть набор инструкций, которые называются генами. Ген подсказывает клетке, как сделать конкретный белок. Белки используются клеткой для выполнения определенных функций: выращивание и выживание.

Ген характеризуется дискретностью действия, прерывностью. Дискретность наследственного материала, подразумевает делимость его на части – гены. Ген рассматривают как единицу генетической функции. Ген отвечает за формирование и передачу по наследству отдельных признаков или свойств клеток, организмов данного вида. Кроме того, изменение структуры гена, возникает в разных его участках, приводит к изменению соответствующего признака.

ДНК Газета.Ру

Интересные факты о ДНК:

Около 99,9 процента ДНК каждого человека на планете одинаковы. Именно тот 0,1 процент делает нас всеми уникальными.

Двойную спиральную структуру ДНК открыли доктор Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик в 1953 году.

Если бы вы разгадали все молекулы ДНК в вашем теле, они бы дотянулись до Солнца и обратно.

ДНК был впервые выделен и идентифицирован швейцарским биологом Фридрихом Мишером в 1869 году.

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