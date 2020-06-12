ДНК і гени: будова і функції

ДНК – важлива молекула для життя. Вона діє як рецепт, що містить інструкції, які розповідають нашим органам, як розвиватися та функціонувати.

ДНК розшифровується як дезоксирибонуклеїнова кислота. Ця довга тонка молекула складається з двох спіральних ланцюгів. Кожен ланцюг є полімером і складається з нуклеотидів. Їх у ДНК є чотири: А – аденін, Т – тимін, Ц – цитозин, Г – гуанін.

Два ланцюги разом утримують водні зв’язки, зроблені з фосфату та дезоксирибози. Тільки певні набори нуклеотидів можуть поєднуватися разом. Ви можете думати про них, як про частини головоломки. Між А і Т виникають два водневі зв’язки, а між Ц і Г – три. Нуклеотиди завжди групуються саме так. Це називається принцип комплементарності. Детальніше вивчити комплементарність ви зможете в підручнику з біології за 9 клас Л.І. Остапченко.

ДНК-код

Наші тіла мають 210 різних типів клітин. Кожна виконує іншу роботу, щоб допомогти нашому організму функціонувати. Є клітини крові, кісткові клітини та клітини, які складають наші м’язи.

Клітини отримують свої вказівки щодо того, що робити з ДНК. ДНК діє так, як комп’ютерна програма. Осередок – це комп'ютер або обладнання, а ДНК – програма або код.

ДНК-код утримується різними літерами нуклеотидів. Оскільки клітина "читає" інструкції на ДНК, різні букви представляють інструкції. Кожні три букви складають слово, яке називають кодоном. Ряд кодонів може виглядати так: АТЦ-ТГА-ГГА-ААТ-ГАЦ

Попри те, що буває лише чотири різні літери, молекули ДНК – це тисячі літер. Це дозволяє отримати мільярди різних комбінацій.

Структура молекули ДНК Вікіпедія

Гени

Всередині кожного рядка ДНК є набір інструкцій, що називаються генами. Ген підказує клітині, як зробити конкретний білок. Білки використовуються клітиною для виконання певних функцій: вирощування та виживання.

Ген характеризується дискретністю дії, переривчастістю. Дискретність спадкового матеріалу, має на увазі подільність його на частини – гени. Ген розглядають як одиницю генетичної функції. Ген відповідає за формування і передачу у спадок окремих ознак чи властивостей клітин, організмів даного виду. Крім того, зміна структури гена, що виникає в різних його ділянках, призводить до зміни відповідної ознаки.

ДНК Газета.Ру

Цікаві факти про ДНК:

Близько 99,9 відсотка ДНК кожної людини на планеті однакові. Саме той 0,1 відсоток робить нас усіма унікальними.

Подвійну спіральну структуру ДНК відкрили доктор Джеймс Уотсон та Френсіс Крик у 1953 році.

Якби ви розгадали всі молекули ДНК у вашому тілі, вони б дотягнулися до Сонця і назад.

ДНК був вперше виділений та ідентифікований швейцарським біологом Фрідріхом Мішером у 1869 році.

Потрібно розв’язати задачі в робочому зошиті? Шукайте їх в ГДЗ та відповіді з біології за 9 клас К.Н. Задорожнього, робочий зошит.