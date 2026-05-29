До слез! Украинские звезды трогательно обратились к выпускникам лицея №4 в Никополе: почему это видео ждал весь Threads

Десятки украинских звезд, блогеров, комиков, защитников, других представителей медиа, учителей и школьников обратились к выпускникам лицея №4 в Никополе, чтобы поздравить с праздником последнего звонка. Ученики этого города из-за постоянных обстрелов, уже 5 лет не имеют обычной школьной жизни, выпускных вечеров и спокойного утра.

Идея такого поздравления появилась у классного руководителя 11 класса Оксаны, а реализовать помогла ее дочь Василиса Климанова. Женщина обратилась к пользователям соцсети Threads с просьбой помочь отметить звезд, которые могли бы присоединиться к поздравлению. Однако никто не ожидал, что украинцы массово поддержат идею, а блогеры сами будут откликаться на такую идею.

"Моя мама – классный руководитель 11 класса Лицея №4 Никопольского городского совета. К сожалению, из-за войны в Никополе уже 5 лет нет настоящего выпускного... Но она очень хочет подарить своим ученикам хотя бы частичку этого праздника. Сейчас готовится видео-поздравление для выпускников от дирекции, учителей и близких людей. И мы очень мечтаем, чтобы к поздравлениям присоединился кто-то из украинских звезд", – написала 21 мая Климанова.

В тот же день под сообщением начали появляться комментарии представителей украинского шоу-бизнеса, которые с радостью предлагали записать видео-обращение. Среди тех, кто поздравил школьников: исполнители Павел Зибров, Алена Омаргалиева, ALYONA ALYONA, Юлия Юрина, Надя Дорофеева, Мария Конратенко, Александра Ганапольская, Lida Lee, YAKTAK, Фагот, Филипп Коляденко, Валерий Харчишин и другие. Также обратились с видео-поздравлением и многие комики, ведущие и другие известные люди. В частности, Анатолий Анатолич, Маша Ефросинина, Григорий Решетник, Михаил Лебига, Феликс Редька, Артем Дамницкий, Константин Грубич, а также ведущие телепрограмм, актеры театра и кино, украинские защитники, дети из киевских лицеев и звездный учитель Руслан Цыганков.

Также Василиса обратилась на концерте к Андрею Данилко с просьбой записать видео-поздравление, хотя артист этого не сделал, однако передал школьникам украинский флаг с автографом.

Видео с поздравлениями ждали все украинцы, которые пытались продвигать сообщение комментариями и лайками, которое собрало более 800 тысяч просмотров. Василиса сдержала обещание и выложила поздравления от звезд.

"Мы с вами сделали невозможное! Когда я писала то сообщение в Threads, я просто хотела подарить немного радости своей маме (лучшей классной руководительнице!) и ее несокрушимым выпускникам из Никопольского лицея №4. Детям, у которых война забрала обычную школьную жизнь, выпускные вечера и спокойные утренники. Но то, что произошло дальше - это невероятно. Сила Threads и ваша безумная поддержка сотворили настоящее чудо", – добавила Климанова.

Пользователей сети растрогало единство в таком добром деле, а многие писали, что также имели возможность поучиться у Оксаны, вспоминая ее неоценимый вклад в обучение.

"Увидел ваш пост о своей школе, и сразу догадался кто мог придумать такое для детей. Передавайте вашей маме привет, она стала моим преподавателем уже в старшей школе, но благодаря ее любви к детям, и собственному делу, я смог сдать ВНО на нормальный балл. Уже прошло много лет, но я до сих пор вспоминаю как она приложив очень много усилий смогла передать любовь к украинскому языку".

