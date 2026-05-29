Мокрые как хлющи: в сети завирусилось видео, где выпускники в США получают дипломы под страшным ливнем

Выпускной в старшей школе штата Теннесси (США) прославился в сети не своим великолепием и торжествами, а непрекращающимся ливнем. Церемония проходила на школьном футбольном поле и администрация надеялась, что ее удастся завершить до того, как район накроет волна дождя, однако ливень пришел раньше, чем ожидалось.

Мокрые семьи наблюдали с трибун за церемонией вручения дипломов. Выпускники шли по подиуму посреди затопленного футбольного поля под неустанным дождем, который оставил родителей, учителей и учеников мокрыми до нитки. Это вызвало негативную реакцию против чиновников в округе после того, как школы Centennial и Franklin позволили продолжить выпускные церемонии на открытом воздухе, несмотря на прогноз сильных ливней и опасения относительно молний, информирует Daily Mail.

Родители и родственники раскритиковали решение провести церемонии на открытом воздухе, утверждая, что ученики заслуживают лучшего после длительных приготовлений к выпуску. Многие студенты пытались поддерживать хорошее настроение, однако возникали опасения, что кто-то мог серьезно пострадать, поскольку участники передвигались по скользким трибунам и залитым водой дорожкам.

Родители делились, что часы подготовки к выпускным фотографиям, прически, макияж и празднование были испорчены, ведь ученики промокли до нитки за мгновение до самой церемонии. Многие дети хотят переделывать фото при хорошей погоде. Некоторые из мам пытались спасти своих дочерей, сопровождая их к трибуне с зонтиком, однако дети все равно промокли.

Одна из школьниц рассказала, что мечтала о выпускном с первого курса, но вместо церемонии на закате солнца она стояла в лужах. Кроме того, некоторые части церемонии так и не состоялись из-за погодных условий, в частности минута молчания по умершей однокласснице.

Спор быстро набрал обороты в сети, поскольку разъяренные родственники обвинили школьное руководство в том, что оно отдает приоритет расписанию, а не безопасности учеников и незабываемым воспоминаниям. Даже бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин выразила возмущение, ведь выпускной должен был проходить в помещении, а выпускники и их семьи заслуживали хорошую церемонию.

В ответ на негативную реакцию, начальник школ округа Уильямсон Джейсон Голден защитил решение, признав, что проведение церемоний осложнилось из-за изменения погодных условий. Он пояснил, что многие заведения намеренно проводят выпускные на футбольных полях, поскольку семьи и ученики ценят возможность праздновать на территории учебного заведения, а открытые площадки позволяют принять участие в мероприятии большему количеству родственников.

