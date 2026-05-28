Почему выпускники в США увешаны разными шнурками? Украинец на своем примере рассказал интересные детали

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
522
Почему выпускники в США увешаны разными шнурками? Украинец на своем примере рассказал интересные детали

Украинский выпускник колледжа Богдан Андрашко поделился интересными деталями о шнурках на студентах колледжа, которые они получают накануне торжеств. Так, по его словам, каждый из атрибутов наряда имеет свое значение.

Видео дня

Видео с объяснением поделилась его сестра, Марианна Исайская-Андрашко. Она подчеркнула, что каждый шнурок предоставляется выпускникам за определенные достижения.

"В Америке много таких атрибутов – шнурков, значков и лент – имеют свое значение. Один шнурок — за академические достижения, другой – за участие в определенных организациях, отличия, студенческую деятельность или просто какие-то достижения", – рассказала женщина.

В то же время сам Богдан поделился, за что же именно получил шнурки. Кроме них парень также был одет в украинский и американский флаг. Он имеет шнурок за то, что был лидером в клубе, членом международной организации, получил деньги от фонда, а также выпускается с очень высоким баллом. За все свои достижения Богдан получил значок, что он выпускник.

Почему выпускники в США увешаны разными шнурками? Украинец на своем примере рассказал интересные детали

Парень закончил обычный колледж, однако уже получил приглашение одного из лучших университетов Америки, где ему полностью покрыли стоимость обучения – 103 000$ (более 4 500 000) в год. Выпускник также будет иметь оплачиваемое проживание и питание, страховку, дорожные расходы и другие расходы.

По словам выпускника, поступать в колледж можно в течение года: обучение стартует несколько раз в год.

"Обучение стартует несколько раз в год: осенью, весной и летом, то есть если ты не успел поступить в сентябре — тебе не нужно ждать целый год, как это часто бывает в Украине", – делится Богдан.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что приглашение старшеклассника пойти с ним на выпускной поразило сеть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!