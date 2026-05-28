Почему выпускники в США увешаны разными шнурками? Украинец на своем примере рассказал интересные детали

Украинский выпускник колледжа Богдан Андрашко поделился интересными деталями о шнурках на студентах колледжа, которые они получают накануне торжеств. Так, по его словам, каждый из атрибутов наряда имеет свое значение.

Видео с объяснением поделилась его сестра, Марианна Исайская-Андрашко. Она подчеркнула, что каждый шнурок предоставляется выпускникам за определенные достижения.

"В Америке много таких атрибутов – шнурков, значков и лент – имеют свое значение. Один шнурок — за академические достижения, другой – за участие в определенных организациях, отличия, студенческую деятельность или просто какие-то достижения", – рассказала женщина.

В то же время сам Богдан поделился, за что же именно получил шнурки. Кроме них парень также был одет в украинский и американский флаг. Он имеет шнурок за то, что был лидером в клубе, членом международной организации, получил деньги от фонда, а также выпускается с очень высоким баллом. За все свои достижения Богдан получил значок, что он выпускник.

Парень закончил обычный колледж, однако уже получил приглашение одного из лучших университетов Америки, где ему полностью покрыли стоимость обучения – 103 000$ (более 4 500 000) в год. Выпускник также будет иметь оплачиваемое проживание и питание, страховку, дорожные расходы и другие расходы.

По словам выпускника, поступать в колледж можно в течение года: обучение стартует несколько раз в год.

"Обучение стартует несколько раз в год: осенью, весной и летом, то есть если ты не успел поступить в сентябре — тебе не нужно ждать целый год, как это часто бывает в Украине", – делится Богдан.

