До трех часов в день: исследование показало, как ограничение гаджетов влияет на психическое здоровье детей

Сокращение времени, которое дети проводят по экранам гаджетов, до трех часов в неделю, может привести к улучшению их психического здоровья. К такому выводу пришли психологи после проведённого исследования.

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Результаты опыта опубликованы в журнале Jаma Network. Эксперты отметили, что дети, проводящие длительное время по экранам смартфонов, чаще получают проблемы с психическим здоровьем, такие как антисоциальное поведение и ухудшение управления эмоциями.

Предыдущие исследования показали, что школьники в Дании проводят в среднем 7-8 часов за экранами.

Чтобы выяснить, как гаджеты влияют на психическое здоровье школьников, эксперты исследовали результаты 89 семей, в том числе 181 детей и подростков из 10 городов Дании.

Учеников тестировали с помощью "Анкеты использования сильных сторон и трудностей", чтобы узнать больше об их социальных навыках, общем поведении, эмоциональной стабильности и общем психическом состоянии. После чего детей ограничивали в использовании смартфонами в течение двух недель и снова исследовали их показатели в анкетировании.

Оказалось, что у школьников возникают значительные улучшения социальных навыков, включая уменьшение поведенческих проблем и улучшение положительных социальных взаимодействий. Теперь специалисты по психическому здоровью планируют более подробно изучить, что именно влияет на такие результаты.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что писательница и лексикограф предупредила о губительном влиянии экранов на детей.

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