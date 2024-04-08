Do you speak English? Какие проблемы с преподаванием английского языка в школах Украины

Небольшое количество часов для изучения, устаревшие учебники, чрезмерная сосредоточенность на грамматике – это не все проблемы, которые существуют с преподаванием английского языка в школах Украины. По словам учительницы английского Натальи Лозы, залог успеха в изучении любого иностранного языка – регулярность. Вместо этого, у украинских школьников всего 2-3 часа английского в неделю. Кроме того, педагог подчеркивает, что не все классы делятся на группы, что становится препятствием к получению качественных знаний.

В то же время, директор программы ENGin в Украине Николай Попадюк делится, что не менее важна самостоятельная работа учеников при изучении иностранного языка, ведь он не усваивается автоматически. Об этом работники образования рассказали в интервью Новой украинской школе.

По его словам, дети начинают учить английский язык часто с дошкольного возраста, однако по окончании школы не все могут свободно на нем говорить. Попадюк отмечает, что ученики не имеют навыков применения знаний в реальной жизни, вместо этого на уроках много внимания уделяется именно грамматике.

"Проблема как раз в чрезмерном внимании к тем грамматическим конструкциям, на которые носители языка в быту на самом деле мало обращают внимания. Я не говорю, что грамматику не стоит учить вообще, на ней построена основа общения. Но по грамматическим упражнениям не стоит забывать, что нужно тренировать и говорение, и слушание, и письмо. Только в комплексе все эти навыки могут дать результат", – говорит руководитель программы.

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Лоза отметила, что не меньшее влияние оказывает на уровень знаний и литература, которой пользуются в школах. В частности, в старых учебниках учат слова и читают тексты, оторванные от реальной жизни. Кроме того, задачи не позволяют развивать практические навыки. По ее словам, дети хотят общаться на актуальные темы, а не о кассетном магнитофоне, который значительная часть даже не видела никогда.

Педагог делится, что приходится использовать дополнительную литературу, которую родители покупают за свой счет. Она подчеркивает, что это помогает детям гораздо быстрее и эффективнее усвоить знания.

Учительница говорит, что для интереса школьников можно использовать цифровые ресурсы. В то же время, для старших учеников необходимо создавать социокультурное англоязычное пространство, чтобы они могли практиковать свои знания. Также педагог советует проводить разговорные клубы. По ее словам, главное, что дает школьникам такой опыт, это то, что они не боятся совершать ошибки и преодолевают языковой барьер.

Попадюк отмечает, что такого опыта не хватает также и учителям. По его мнению, педагоги могут иметь высокий уровень знаний, но им может не хватать практических навыков.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине протестировали учителей английского языка на уровень знаний.

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