Добавьте сверху полезные сезонные ягоды: как приготовить вкусные творожные ватрушки для детей

Екатерина Ягович
Моя Школа
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Добавьте сверху полезные сезонные ягоды: как приготовить вкусные творожные ватрушки для детей
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Домашняя выпечка из творога всегда остается одним из лучших вариантов для семейного меню. Особенно летом, когда полки магазинов заполнены свежими ягодами и фруктами. Творожные ватрушки с малиной, голубикой и персиком получаются нежными, ароматными и очень красивыми. Их можно подать на завтрак, полдник или взять с собой на прогулку.

Идея приготовления домашних ватрушек для детей опубликована на странице ketiv в Instagram.

Добавьте сверху полезные сезонные ягоды: как приготовить вкусные творожные ватрушки для детей

Ингредиенты:

  • творог (5-9 %) – 200 г
  • куриное яйцо – 1 шт.
  • пшеничная мука (или рисовая, цельнозерновая) – 2 ст.л.

Для начинки:

  • густой греческий йогурт или детский творог – 100–120 г
  • свежая малина – по вкусу
  • свежая голубика – по вкусу
  • персик – 1 шт.

Дополнительно по желанию:

  • банан – 1/2 шт.
  • изюм или финики – по вкусу
  • измельчённые орехи – для подачи

Способ приготовления:

Добавьте сверху полезные сезонные ягоды: как приготовить вкусные творожные ватрушки для детей

1. В глубокой миске смешайте творог, яйцо и муку. Перемешайте до получения однородной массы.

2. Разделите тесто на четыре равные части и сформируйте небольшие круглые заготовки.

3. С помощью ложки или дна стакана сделайте углубление в центре каждой ватрушки.

Добавьте сверху полезные сезонные ягоды: как приготовить вкусные творожные ватрушки для детей

4. Наполните середину густым греческим йогуртом или детским творожком.

5. Выложите сверху свежие ягоды и кусочки персика. По желанию можно добавить немного размятого банана для более сладкого вкуса.

6. Застелите противень пергаментом и выложите подготовленные ватрушки.

Добавьте сверху полезные сезонные ягоды: как приготовить вкусные творожные ватрушки для детей

7. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20-25 минут, пока края не станут слегка золотистыми.

8. После выпечки дайте ватрушкам остыть в течение 5-10 минут. Именно тогда они приобретут более нежную и плотную текстуру.

Добавьте сверху полезные сезонные ягоды: как приготовить вкусные творожные ватрушки для детей

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