Добавьте сверху полезные сезонные ягоды: как приготовить вкусные творожные ватрушки для детей

Домашняя выпечка из творога всегда остается одним из лучших вариантов для семейного меню. Особенно летом, когда полки магазинов заполнены свежими ягодами и фруктами. Творожные ватрушки с малиной, голубикой и персиком получаются нежными, ароматными и очень красивыми. Их можно подать на завтрак, полдник или взять с собой на прогулку.

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Идея приготовления домашних ватрушек для детей опубликована на странице ketiv в Instagram.

Ингредиенты:

творог (5-9 %) – 200 г

куриное яйцо – 1 шт.

пшеничная мука (или рисовая, цельнозерновая) – 2 ст.л.

Для начинки:

густой греческий йогурт или детский творог – 100–120 г

свежая малина – по вкусу

свежая голубика – по вкусу

персик – 1 шт.

Дополнительно по желанию:

банан – 1/2 шт.

изюм или финики – по вкусу

измельчённые орехи – для подачи

Способ приготовления:

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1. В глубокой миске смешайте творог, яйцо и муку. Перемешайте до получения однородной массы.

2. Разделите тесто на четыре равные части и сформируйте небольшие круглые заготовки.

3. С помощью ложки или дна стакана сделайте углубление в центре каждой ватрушки.

4. Наполните середину густым греческим йогуртом или детским творожком.

5. Выложите сверху свежие ягоды и кусочки персика. По желанию можно добавить немного размятого банана для более сладкого вкуса.

6. Застелите противень пергаментом и выложите подготовленные ватрушки.

7. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20-25 минут, пока края не станут слегка золотистыми.

8. После выпечки дайте ватрушкам остыть в течение 5-10 минут. Именно тогда они приобретут более нежную и плотную текстуру.

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