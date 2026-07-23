Добавьте сверху полезные сезонные ягоды: как приготовить вкусные творожные ватрушки для детей
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Домашняя выпечка из творога всегда остается одним из лучших вариантов для семейного меню. Особенно летом, когда полки магазинов заполнены свежими ягодами и фруктами. Творожные ватрушки с малиной, голубикой и персиком получаются нежными, ароматными и очень красивыми. Их можно подать на завтрак, полдник или взять с собой на прогулку.
Идея приготовления домашних ватрушек для детей опубликована на странице ketiv в Instagram.
Ингредиенты:
- творог (5-9 %) – 200 г
- куриное яйцо – 1 шт.
- пшеничная мука (или рисовая, цельнозерновая) – 2 ст.л.
Для начинки:
- густой греческий йогурт или детский творог – 100–120 г
- свежая малина – по вкусу
- свежая голубика – по вкусу
- персик – 1 шт.
Дополнительно по желанию:
- банан – 1/2 шт.
- изюм или финики – по вкусу
- измельчённые орехи – для подачи
Способ приготовления:
1. В глубокой миске смешайте творог, яйцо и муку. Перемешайте до получения однородной массы.
2. Разделите тесто на четыре равные части и сформируйте небольшие круглые заготовки.
3. С помощью ложки или дна стакана сделайте углубление в центре каждой ватрушки.
4. Наполните середину густым греческим йогуртом или детским творожком.
5. Выложите сверху свежие ягоды и кусочки персика. По желанию можно добавить немного размятого банана для более сладкого вкуса.
6. Застелите противень пергаментом и выложите подготовленные ватрушки.
7. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20-25 минут, пока края не станут слегка золотистыми.
8. После выпечки дайте ватрушкам остыть в течение 5-10 минут. Именно тогда они приобретут более нежную и плотную текстуру.
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