Добавьте всего одну спичку: головоломка для самых умных

Головоломки со спичками стали новым любимым развлечением в интернете. В частности из-за того, какое разнообразие задач и логических задач они предлагают. Смотрите фото ниже.

OBOZ.UA предлагает вам задачу, в которой нужно возвести число 3 во вторую степень (в квадрат) добавив всего одну спичку. Итак, вам придется не только подумать о том, чтобы правильно вычислить результат, но и воспользоваться пространственным мышлением, чтобы найти правильный ответ.

Разгадывание головоломок со спичками – это отличный тренажер для "гибкости" ума, ведь они заставляют мозг отказаться от стандартных шаблонов мышления. Так и в этой головоломке – вам понадобится найти выход из нестандартной ситуации, что полезно как для поддержания остроты ума в любом возрасте, так и для тренировки концентрации внимания.

Внимательно посмотрите на изображение. Далее выполните все необходимые математические действия (возведение во вторую степень) и подумайте, куда нужно добавить спичку, чтобы сделать ответ правильным. А потом переходите к подсказке и объяснению.

Итак, квадрат от числа 3 – это тоже однозначное число 9. Чтобы сформировать его с помощью спичек, нужно добавить к тройке одну палочку в верхней части слева.

