Дочь Лидии Таран поступила в лучший вуз Европы в сфере политики и международных отношений: что известно об университете уровня Гарварда

Тележурналистка Лидия Таран поделилась новостью, что ее дочь Василиса Доманская поступила в один из самых престижных вузов во Франции – Science Po Paris. Это лучший университет Европы по политическим наукам, социологии, экономике и международным отношениям.

Видео дня

Об этом Таран написала в заметке в Facebook. По ее словам, девушка подавала заявления в 7 вузов по всей Франции. Каждое досье занимало 30 страниц отборочной работы с документами, кроме того к нему нужно было добавлять мотивационные письма и резюме.

"Со всеми этими забавами и под девизом "прочь от матери" свой выпускной по факту Вася променяла на 7 поступлений в вузы. И была грустная и невеселая, пока не узнала о 8-ом. И вот вуаля, знакомьтесь – Василиса Доманская, 17 лет, пластунка, студентка Science Po campus Paris (что означает лучший вуз Европы по политическим наукам, социологии, экономики и международных отношений)", – написала Таран.

Она также поделилась, что ее дочь сдавала выпускные экзамены как в Украине, так и во Франции, поэтому имела двойную нагрузку.

Sciences Po – самое элитное и престижное заведение высшего образования страны. Большинство президентов и премьер-министров Франции, множество известных политиков и глав разных государств заканчивали именно этот вуз. Заведение стабильно занимает второе место в мире в сфере политики и международных отношений, уступая лишь Гарварду. В университете обучается 14000 человек, большая часть которых проходит последипломное обучение.

Sciences Po обучает будущих лиц, принимающих решения в государственном и частном секторах, студентов поощряют быть открытыми и принимать различные точки зрения.

Цена обучения на бакалавриате 13000 евро/год. Обучение на магистратуре стоит 18000 евро/год. Этот прайс действителен для граждан стран, не входящих в ЕС. Для них существует специальная стипендия Emile Boutmy Scholarship.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что обнародован новый рейтинг лучших университетов Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!