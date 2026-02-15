Дочь учительницы физики и математики раскрыла секрет, который педагоги 'никогда не скажут ученикам' об оценках и ИИ

Учителя также пользуются искусственным интеллектом, а на оценки может влиять не только уровень знаний ученика, но и его отношение к своим оценкам и педагога в целом. Этими фактами поделилась со своими подписчиками дочь учительницы по математике и физике.

Видео дня

В общем пользователь с никнеймом learnwith_yana выделила три секрета, которые, по ее мнению, учителя никогда не озвучивают своим ученикам. Подробнее о них девушка рассказала на своей странице в социальной сети TikTok.

По словам автора видео, чтобы поставить более высокую оценку, учитель может ориентироваться не только на знания ребенка, но и на его отношение к предмету и преподавателю в целом.

Кроме того, учителя часто обращают внимание на то, как ученик реагирует на негативную оценку: если ничего не спрашивает, значит – ему безразлично, если же начнет задавать вопросы, как ее можно исправить, это уже повлияет на отношение.

Также она раскрыла секрет, что большинство учителей сегодня используют ИИ для составления заданий, тестов и контрольных работ. По мнению автора, эту информацию можно использовать для подготовки.

"Ты можешь загрузить свою тему в ИИ и пройти тест, который он составит, таким образом подготовившись к уроку", – советует она.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что сеть покорил танец "Строение слова" от учеников 5 класса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!