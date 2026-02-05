"Замечательный подход для запоминания!" Сеть покорил танец "Строение слова" от учеников 5 класса
Сеть покорил танец, с помощью которого легче запомнить строение слова на уроках украинского языка. Учительница Елена Маркус показала, как его выполняют ученицы 5 класса.
На видео, которое преподаватель опубликовала в социальной сети TikTok, дети с помощью рук показывают, какими символами обозначаются "приставка", "корень", "суффикс" и "окончание". Ролик собрал уже почти 300 тысяч просмотров, а в комментариях пишут, что это действительно интересная идея.
"Замечательный подход для запоминания", "Очень крутая идея. Учитель и девушки очень креативно сработали", – пишут пользователи.
Также в комментариях предлагают сделать подобное видео о членах предложения.
