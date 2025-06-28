Дочери Камалии рассказали о буллинге в одной из лучших школ Великобритании: девочки возвращаются в Украину

Дочери украинской певицы Камалии, которые сейчас находятся в Великобритании, решили продолжить обучение в Украине. Так, девочки рассказали, что несмотря на обучение в одной из лучших британских школ, они подверглись буллингу.

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Подробностями поделилась их звездная мама в интервью ТСН. По ее словам, дочери будут учиться в одной из киевских школ.

"Они возвращаются учиться в Украину. И уже с этого года, с сентября, они будут учиться в киевской школе", – поделилась певица.

По ее словам, девушки приезжают в Украину на каникулы и рассказывают, что сталкиваются с буллингом в иностранной школе, несмотря на то, что это одно из лучших учебных заведений в Британии.

"Они говорят, что в школе очень много буллинга. Хотя школа очень классная, это одна из лучших школ в Британии. Хотя у них и друзья там есть, и английский язык они, как свой второй родной знают, но они говорят: "Мам, там ну совсем не такие люди как в Украине. У нас люди добрее". Они сравнивают и говорят, что они хотят в Украину", – добавила Камалия.

Звезда указала, что ее дочери мечтают стать певицами К-Pop (музыкальный жанр, который охватывает множество стилей поп-музыки Южной Кореи, включая различные направления танцевальной музыки, электропоп, хип-хоп и современный ритм-энд-блюз, – ред).

При этом, по словам Камалии, девушки самостоятельно изучают корейский язык.

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