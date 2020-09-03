Доказано пагубность просмотра телевизора для школьников

Долгий просмотр телевизора или нахождение за компьютером пагубно отразились на обучении и успеваемости детей в школе.

К такому выводу пришли австралийские ученые, которые изучили данные 1239 детей в возрасте 8-9 лет, говорится в научном журнале PLOS One.

Отмечается, что исследователи пороанализировали время просмотра телевизора за два года и успеваемость испытуемых школьников. Результат был неутешительным: всего 2 часа просмотра ТВ в день сравнили с потерей четырех месяцев обучения.

"У более активных пользователей телевидения и компьютеров значительно снизились навыки чтения и счета через два года по сравнению с обычными пользователями", – рассказала руководитель исследования, доктор Лиза Манди.

В научной статье сказано, что полученные данные должны помочь родителям в ограничении времени, которые дети проводят перед телевизором или за монитором компьютера.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые показали мозг ребенка во время чтения книги и игры на планшете.