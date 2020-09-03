Доведено згубність перегляду телевізора для школярів

Довгий перегляд телевізора або знаходження за комп'ютером згубно позначилися на навчанні та успішності дітей в школі.

До такого висновку прийшли австралійські вчені, які вивчили дані 1239 дітей у віці 8-9 років, йдеться в науковому журналі PLOS One.

Відзначається, що дослідники пороаналізували час перегляду телевізора за два роки і успішність школярів. Результат був невтішним: всього 2 години перегляду ТБ в день порівняли з втратою чотирьох місяців навчання.

"У більш активних користувачів телебачення і комп'ютерів значно знизилися навички читання і рахування через два роки в порівнянні зі звичайними користувачами", – розповіла керівниця дослідження, докторка Ліза Манді.

У науковій статті ядеться, що отримані дані повинні допомогти батькам в обмеженні часу, який діти проводять перед телевізором або за монітором комп'ютера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені показали мозок дитини під час читання книги та ігри на планшеті.