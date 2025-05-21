'Должен бояться каждого работника школы'. Преподаватель поделился наблюдениями, каким видят идеального ученика учителя

Украинский преподаватель Киевского международного университета Александр Мирошниченко поделился наблюдениями об учителях и как они видят идеального ученика. В частности, он обратил внимание на то, что большинство педагогов хотят, чтобы школьники их боялись.

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Об этом Мирошниченко написал в заметке в Facebook в группе "Батьки SOS". По словам преподавателя, страх у учеников должны вызывать не только учителя, но и директор, и даже уборщица.

"Если оставить без внимания ритуальные плачи о "сверхнизкой зарплате" и о "сверхтяжелых условиях труда" – вырисовываются две основные проблемы. Как сформулировала одна учительница в комменте: "Нет у детей страха и уважения..." Пробежал я глазами этот комент и вернулся задумавшись. Стал специально отыскивать подобное. А его и искать не надо. Лейтмотивом звучит в комментах и постах: "Был бы страх у детей, помноженный на безграничное уважение к учителю, – все бы было совсем по-другому". Как именно по-другому, правда, не расшифровывают", – написал Мирошниченко.

"Ученик должен бояться каждого работника школы. Конечно, директора он должен бояться сильнее, чем уборщицы. А вот учителя должен бояться больше, чем уборщицы, но меньше, чем директора", – добавляет преподаватель.

По его словам, бояться также обязаны и родители школьников, и до такой степени, что не должны формулировать неприятные для учителей вопросы, а выполнять все, чтобы их не расстраивать.

Кроме того, уважение к учителю также определяется через страх ученика, выполнением всех требований педагогов без лишних вопросов.

"Идеальный ученик" должен иметь таких "идеальных родителей", которые никогда и ни при каких условиях не становятся на сторону ребенка, не пытаются защитить ребенка, а искренне благодарят за предоставленную ребенку возможность проявить страх и уважение", – добавил преподаватель.

Пользователи соцсети разделились во взглядах относительно мнения, которое высказал автор сообщения.

"В реальных условиях все наоборот".

"Спасибо автору за наблюдения и сарказм. Очень метко".

"Все правда, от первого до последнего слова, почитайте комменты учителей – это просто ужас".

"Когда учитель устанавливает рамки, это воспринимается как "неуважение". Никто не обвиняет детей и родителей в уровне заработной платы. Но говорить учителю: "Вы знали, куда шли" – это неуважение и есть. Сейчас в педагогические вузы идут выпускники с самыми низкими баллами НМТ. Как думаете, почему?"

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что студенты, которые учатся на педагогических специальностях, не получают некоторые навыки, а приобретают их, когда начинают работать. В частности, это касается общения с родителями школьников.

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