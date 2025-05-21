"Должен бояться каждого работника школы". Преподаватель поделился наблюдениями, каким видят идеального ученика учителя

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
678
'Должен бояться каждого работника школы'. Преподаватель поделился наблюдениями, каким видят идеального ученика учителя

Украинский преподаватель Киевского международного университета Александр Мирошниченко поделился наблюдениями об учителях и как они видят идеального ученика. В частности, он обратил внимание на то, что большинство педагогов хотят, чтобы школьники их боялись.

Видео дня

Об этом Мирошниченко написал в заметке в Facebook в группе "Батьки SOS". По словам преподавателя, страх у учеников должны вызывать не только учителя, но и директор, и даже уборщица.

"Если оставить без внимания ритуальные плачи о "сверхнизкой зарплате" и о "сверхтяжелых условиях труда" – вырисовываются две основные проблемы. Как сформулировала одна учительница в комменте: "Нет у детей страха и уважения..." Пробежал я глазами этот комент и вернулся задумавшись. Стал специально отыскивать подобное. А его и искать не надо. Лейтмотивом звучит в комментах и постах: "Был бы страх у детей, помноженный на безграничное уважение к учителю, – все бы было совсем по-другому". Как именно по-другому, правда, не расшифровывают", – написал Мирошниченко.

"Должен бояться каждого работника школы". Преподаватель поделился наблюдениями, каким видят идеального ученика учителя

"Ученик должен бояться каждого работника школы. Конечно, директора он должен бояться сильнее, чем уборщицы. А вот учителя должен бояться больше, чем уборщицы, но меньше, чем директора", – добавляет преподаватель.

По его словам, бояться также обязаны и родители школьников, и до такой степени, что не должны формулировать неприятные для учителей вопросы, а выполнять все, чтобы их не расстраивать.

Кроме того, уважение к учителю также определяется через страх ученика, выполнением всех требований педагогов без лишних вопросов.

"Идеальный ученик" должен иметь таких "идеальных родителей", которые никогда и ни при каких условиях не становятся на сторону ребенка, не пытаются защитить ребенка, а искренне благодарят за предоставленную ребенку возможность проявить страх и уважение", – добавил преподаватель.

Пользователи соцсети разделились во взглядах относительно мнения, которое высказал автор сообщения.

"В реальных условиях все наоборот".

"Должен бояться каждого работника школы". Преподаватель поделился наблюдениями, каким видят идеального ученика учителя

"Спасибо автору за наблюдения и сарказм. Очень метко".

"Все правда, от первого до последнего слова, почитайте комменты учителей – это просто ужас".

"Должен бояться каждого работника школы". Преподаватель поделился наблюдениями, каким видят идеального ученика учителя

"Когда учитель устанавливает рамки, это воспринимается как "неуважение". Никто не обвиняет детей и родителей в уровне заработной платы. Но говорить учителю: "Вы знали, куда шли" – это неуважение и есть. Сейчас в педагогические вузы идут выпускники с самыми низкими баллами НМТ. Как думаете, почему?"

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что студенты, которые учатся на педагогических специальностях, не получают некоторые навыки, а приобретают их, когда начинают работать. В частности, это касается общения с родителями школьников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаОбразование в УкраинеучительшколаАлександр Мирошниченко