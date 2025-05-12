'В университете не учат общаться с родителями'. Учитель назвал проблему педагогов, о которой почти никто не говорит

Студенты, которые учатся на педагогических специальностях, не получают некоторые навыки, а приобретают их когда начинают работать. В частности, это касается общения с родителями школьников. Например, как им объяснить, почему дети получили низкие баллы или какая зона ответственности взрослых в школьном обучении.

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Об этом рассказал учитель истории Владиславом Штегельским в подкасте "Дофамин для образования". По его словам, у молодых педагогов также мало навыков саморефлексии.

"Есть базовые вещи, которые также трудно получить в университет, постоянно не практикуясь. Это общение с родителями, потому что этому не учат. Как правильно объяснить почему ребенок получил два балла из 12-ти? И правильно объяснить зону ответственности, правильно проговорить родителям, реакцию родителей правильную увидеть, то такому не научишься. Ну и в целом это вопрос саморегуляции. Учить других можно тогда, когда ты знаешь себя", – делится Штегельский.

"Есть кейсы о том, когда учителя кричат на детей и постоянно кричат. Это же на самом деле история с тем, что учитель не может овладеть своими эмоциями, понять себя и задать себе банальный вопрос: "Почему я так реагирую?". И такие вопросы как саморефлексия, они также развиваются постепенно. И молодой учитель не всегда это может", – добавляет он.

Напомним, украинская писательница Галина Пагутяк предложила ввести тесты на профессиональную пригодность при поступлении в педагогические университеты. В частности, по ее словам, абитуриенты должны проходить психологические проверки и собеседования, которые будут готовить специалисты.

Если поступающий пройдет испытания, он должен получать бюджетное обучение, гарантированное рабочее место и жилье.

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