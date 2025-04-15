Должен ли учитель давать свой личный номер телефона родителям и ученикам: объяснение юриста

Учителя не обязаны давать свой номер телефона родителям или школьникам. В частности, законом предусмотрено, что собственный номер предназначен для использования в личном общении. В то время как общение с родителями или учениками не считается частью личной жизни педагога.

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На этом отмечает образовательный юрист Наталья Челах в сообщении в Facebook. По ее словам, если педагог не хочет использовать личный номер для решения рабочих вопросов, он имеет на это полное право.

"Статья 32 Конституции Украины устанавливает, что никто не может испытывать вмешательство в его личную и семейную жизнь, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины. Так что если учитель не хочет использовать свой личный номер телефона для решения рабочих вопросов, он имеет на это полное право", – отмечает Челах.

В то же время администрация не может заставить педагогов передать свои личные контакты участникам образовательного процесса. Однако в случае, когда руководство школы настаивает на постоянной связи, оно должно обеспечить учителя рабочим телефоном.

"А если, дорогие педагоги, вы по своей воле соглашаетесь решать рабочие вопросы через личный номер телефона, то помните, что имеете полное право установить правила такой коммуникации. Например, определить время, когда родители и ученики имеют право вам звонить. Или указать, что коммуникируете только через мессенджер, без личных звонков", – отмечает эксперт.

По ее словам, педагоги имеют право не отвечать на звонки и сообщения в свое внерабочее время.

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