Имеет ли право учитель удалять родителей учеников из групп Viber и Telegram: объяснение юриста

Учитель, создавая группы в Viber и Telegram для коммуникации с родителями учеников должен четко обозначить правила общения. Так, педагог может сообщить о том, что в случае нарушения определенных требований коммуникации, он может временно удалить участников с чата.

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Об этом рассказала юрист Лилия Орел в сообщении в Telegram. По ее словам, учитель не обязан создавать и вести родительские чаты, если это не предусмотрено должностной инструкцией. В то же время реальность требует активной коммуникации педагогов с другими участниками образовательного процесса.

"В соответствии с ч.3 ст.22 Закона Украины "О полном общем среднем образовании" педагогические работники обязаны придерживаться принципов дитиноцентризма и педагогики партнерства в отношениях с учащимися и их родителями. В основе педагогики партнерства лежит общение, взаимодействие и сотрудничество между учителем, учеником и родителями", – отмечает эксперт.

В то же время, специалист подчеркивает, что родители школьников обязаны уважать достоинство, права, свободы и законные интересы ребенка и других участников образовательного процесса.

При создании групп для общения учитель может определить, какая информация будет освещаться в чате, временные границы общения, стиль общения и т.д. Кроме того, родители должны помнить об отрицательных последствиях разжигания конфликтов.

В случае нарушения определенных педагогом правил он может временно ограничить возможность общаться в групповом чате нарушителям, предварительно сообщив о таком правиле.

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