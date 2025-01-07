Должен ли учитель применять индивидуальный подход к учащимся во время обучения: неожиданные результаты исследования

Ученики, которые изучали новый материал по инструкциям, предусматривавшим индивидуальный подход, показали лучшие результаты в тестах, чем имевшие стандартные рекомендации. Однако, в таком случае, школьники будут ограничены в определенных методах обучения и лишатся возможности развивать навыки в других стилях обучения. К примеру, те, кто легче воспринимает визуально, не смогут усовершенствовать умение аудирования.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования, в котором были проанализированы данные более 1700 участников, передает The Conversation. Ученые соглашаются с тем, что ученики имеют разные образовательные потребности, однако значительные преимущества от индивидуального подхода в обучении, полученные данные не подтвердили.

Кроме того, предоставление индивидуальных инструкций отдельным школьникам требует много времени и ресурсов. Поскольку учителям нужно точно определить стиль обучения каждого ученика, а затем найти или создать персональные материалы для каждого из них.

Исследователи считают, что мультимодальное обучение (когда ученики изучают некоторые уроки в одной модальности, например текст, а другие – в другой, например видео) может быть более эффективным. В этом методе студенты сталкиваются с разными навыками и учатся взаимодействовать со всеми ими. Но учителям не нужно проводить каждый урок разными методами, чтобы приспособиться к каждому отдельному ученику.

Мультимодальное обучение также может помочь охватить школьников, у которых нет четкого единого стиля, однако точных данных на этот счет у ученых нет.

Вполне возможно, что студенты могут усвоить больше с помощью индивидуальных инструкций. Не обязательно потому, что это их стиль обучения, а скорее потому, что у них больше навыков в этой конкретной модальности, например, в чтении текста, а не в восприятии аудио.

Одной из причин, почему ученики могут иметь лучшие навыки в одной модальности, чем в другой, есть простые предпочтения. Если студент предпочитает читать, а не прослушивать аудио, скорее всего, он больше практиковался в чтении, чем в аудиировании, а значит, имеет больше навыков в этом виде деятельности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что более эффективно для школьников – репетиторство или индивидуальные занятия.

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