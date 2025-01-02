Репетиторство или индивидуальные занятия с учителями: исследование показало, что более эффективно для школьников

Репетиторство может быть эффективным, ведь обеспечивает прогресс, который в среднем равен пяти дополнительным месяцам обучения. В то же время занятия в небольших группах показали неоднозначные результаты, ведь в некоторых случаях индивидуальные уроки имели лучшие успехи, а в других – обучение в группах имело такой же или выше репетиторства эффект.

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Такие данные показало британское исследование Teaching and Learning Toolkit, передает Новая украинская школа. Согласно анализу, вариативность результатов может свидетельствовать о важности конкретного типа и качества преподавания, а не о количестве детей в группе.

Программы, предусматривающие привлечение учителей или волонтеров, могут улучшать успеваемость школьников, но иметь меньшую эффективность чем те, где работают опытные, специально подготовленные учителя.

Согласно исследованию, репетиторство показывает лучшие результаты в начальной школе, чем в средней, разница примерно в два месяца. В то же время результаты в математике оказались значительно ниже (+2 месяца), чем в обучении грамотности (+6 месяцев).

Короткие регулярные занятия около 30 минут 3-5 раз в неделю обеспечивают лучший эффект. Результаты от онлайн-занятий были такими же, как и от офлайн-уроков.

Исследования проводились в семи странах мира, и результаты во всех случаях были схожими.

В общем индивидуальные уроки показали значительную эффективность в улучшении успеваемости детей. Такие уроки могут помочь ученикам, имеющим низкую успеваемость или испытывающим определенные трудности в усвоении материала.

В то же время репетиторство станет полезным, если будет дополнительным к обычным урокам.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, сколько учеников 10-11 классов в Украине имеют репетиторов.

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