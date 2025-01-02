Репетиторство или индивидуальные занятия с учителями: исследование показало, что более эффективно для школьников

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Репетиторство или индивидуальные занятия с учителями: исследование показало, что более эффективно для школьников

Репетиторство может быть эффективным, ведь обеспечивает прогресс, который в среднем равен пяти дополнительным месяцам обучения. В то же время занятия в небольших группах показали неоднозначные результаты, ведь в некоторых случаях индивидуальные уроки имели лучшие успехи, а в других – обучение в группах имело такой же или выше репетиторства эффект.

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Такие данные показало британское исследование Teaching and Learning Toolkit, передает Новая украинская школа. Согласно анализу, вариативность результатов может свидетельствовать о важности конкретного типа и качества преподавания, а не о количестве детей в группе.

Репетиторство или индивидуальные занятия с учителями: исследование показало, что более эффективно для школьников

Программы, предусматривающие привлечение учителей или волонтеров, могут улучшать успеваемость школьников, но иметь меньшую эффективность чем те, где работают опытные, специально подготовленные учителя.

Согласно исследованию, репетиторство показывает лучшие результаты в начальной школе, чем в средней, разница примерно в два месяца. В то же время результаты в математике оказались значительно ниже (+2 месяца), чем в обучении грамотности (+6 месяцев).

Короткие регулярные занятия около 30 минут 3-5 раз в неделю обеспечивают лучший эффект. Результаты от онлайн-занятий были такими же, как и от офлайн-уроков.

Репетиторство или индивидуальные занятия с учителями: исследование показало, что более эффективно для школьников

Исследования проводились в семи странах мира, и результаты во всех случаях были схожими.

В общем индивидуальные уроки показали значительную эффективность в улучшении успеваемости детей. Такие уроки могут помочь ученикам, имеющим низкую успеваемость или испытывающим определенные трудности в усвоении материала.

В то же время репетиторство станет полезным, если будет дополнительным к обычным урокам.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, сколько учеников 10-11 классов в Украине имеют репетиторов.

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