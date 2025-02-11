Должен ли учитель вести ученические и родительские группы в Viber: объяснение юриста

Если должностная инструкция учителя не содержит обязанности создавать и вести ученические и родительские группы в Viber, педагог может отказаться от такой инициативы. Однако если школьный преподаватель идет навстречу и коммуницирует таким образом, это говорит о его добровольных намерениях, а не о прямой обязанности.

Видео дня

Об этом отмечает образовательный юрист Наталья Челах в сообщении в Facebook. Она подчеркивает, что, модерируя школьную группу, учитель может устанавливать четкие правила коммуникации между ее участниками.

"Если должностная инструкция учителя не содержит обязанности создавать и модерировать родительские и ученические группы в Viber, то учитель имеет полное право отказаться от такой работы. А в случаях, когда учитель все-таки идет на встречу родителям и ученикам и соглашается на онлайн-коммуникацию с ними в Viber, следует говорить исключительно о добровольной инициативе со стороны учителя, а не о его прямой обязанности", – отмечает специалист.

Среди правил, устанавливаемых учителем, могут быть:

определять время, когда разрешается общение в группе;

описать темы, которые могут обсуждаться;

запретить общение в выходные дни и в нерабочее время;

регламентировать способ обсуждения, голосования, принятия решений;

запретить общение в группе, используя его только для односторонней коммуникации;

исключать из группы участников нарушение установленных правил и т.д.

Юрист заверила, что если учителя взяли на себя такой способ общения добровольно, они могут в любое время отказаться от него.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, должен ли учитель учитывать поведение школьника при выставлении оценок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!