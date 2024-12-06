Должно быть не менее 45 детей: правительство остановит финансирование части школ. Что известно

Кабинет министров Украины планирует с 1 сентября 2025 года прекратить финансирование малокомплектных школ. В расчет образовательной субвенции включат только учреждения, в которых обучается не менее 45 детей.

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Как отмечают в Министерстве образования и науки, такие изменения должны стимулировать местные органы самоуправления обеспечивать ученикам более качественное образование в больших школах. Обычно они лучше снабжены оборудованием и имеют большее количество педагогов, передает Освіта.ua.

Местные власти могут финансировать маленькие школы самостоятельно и выплачивать зарплаты учителям из своих бюджетов. В то же время решение не будет касаться начальных и специальных школ, где учатся школьники с особыми образовательными потребностями.

В малокомплектных школах, как сообщили в ведомстве, в одном классе учатся всего ориентировочно 5-6 детей. Поэтому они не получают должного уровня взаимодействия друг с другом и не видят примеров для подражания.

Кроме того, такие школы в полной мере не снабжены учителями. Часто педагоги не могут набрать часы по своему профильному предмету, чтобы получать достаточную зарплату.

"Это все влияет на понижение качества образования в селах, о чем свидетельствуют результаты ВНО (НМТ) и международного исследования PISA", – заявили в МОН.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в МОН рассказали, что единственные в своем городе университеты не будут подлежать укрупнению. Речь идет о заведениях в городах с населением менее 100 тысяч человек.

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