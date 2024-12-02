Единственные в своем городе: в МОН рассказали, какие университеты 100% не будут закрывать

Заведения высшего образования, единственные в своем городе, не будут подлежать укрупнению. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

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В интервью Зеркалу недели чиновник отметил, что речь идет об университетах в городах с населением менее 100 тысяч человек. По его словам, это уникальные интеллектуальные ячейки, которые должны существовать и дальше.

"Не будут подлежать укрупнению те ЗВО, которые являются единственными в своем городе. Преимущественно речь идет о так называемых градообразующих учреждениях в городах с населением менее 100 тысяч человек. Это часто уникальные интеллектуальные центры, которые однозначно должны и дальше существовать и развиваться", – сказал Винницкий .

Он отметил, что в ближайшее время будут инициированы специальные программы инвестиций в такие вузы. Таким образом, создается перспектива развития так называемых университетских городов, вроде Кембриджа, Оксфорда, Принстона и т.д.

Напомним, в Украине планируется постепенно повышать стоимость оплаты за обучение в высших учебных заведениях. Государство сейчас тратит почти вполовину больше на одного студента-бюджетника, чем стоимость контракта. Кроме того, это влияет на уровень зарплат преподавателей, ведь из-за отсутствия средств в вузах педагоги не могут получать доплаты и премии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что два университета Львова получат новых ректоров.

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