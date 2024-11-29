Карпачев назвал главную проблему послушных детей: из них произрастает безответственный человек

Министерство образования и науки Украины объявило конкурсы на смещение должности ректора Львовского национального университета им. Франко. Выборы пройдут 12 марта 2025 года.

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Также сменится руководитель Национального университета "Львовская политехника", где выборы пройдут 22 апреля 2025 года. Об объявлении конкурса образовательное ведомство сообщило на официальном сайте.

В настоящее время обязанности ректора ЛНУ исполняет 72-летний Владимир Мельник. Он руководит учебным заведением две каденции подряд с июня 2014 года.

Во Львовской политехнике исполняет обязанности ректора 79-летний Юрий Бобало, занимающий должность с 2007 года.

Согласно законодательству, руководители вузов не могут возглавлять учебные заведения более двух сроков, каждый из которых составляет 5 лет.

Напомним, руководители двух учебных заведений города Киева сделали фиктивное объединение вузов для того, чтобы оставаться на должности более 10 лет. При этом в университетах фактически не произошло модернизации. Заместитель министра образования Михаил Винницкий отметил, что требование состоять в должности ректора не более двух сроков определено законом, а такие руководители стремились его обойти таким образом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН досрочно уволило ректора Одесского университета.

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