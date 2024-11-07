В МОН рассказали о двух ректорах, которые провели фиктивное объединение университетов в Киеве: хотели быть на должности более 10 лет

Руководители двух учебных заведений города Киева сделали фиктивное объединение вузов для того, чтобы оставаться на должности более 10 лет. При этом в университетах фактически не произошло модернизации.

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Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в подкасте "Дофамин для образования". Он отметил, что требование состоять в должности ректора не более двух сроков определено законом, а такие руководители стремились его обойти таким образом.

"В прошлом у нас было несколько примеров, когда ректоры стремились обойти требование Закона "О высшем образовании", где прописаны максимум два срока. Я напомню, что это требование было внесено в 2014 году, так что у нас есть определенное количество ректоров, которые в должности намного больше 10 лет. Для того чтобы обойти эту норму, они делали фиктивное объединение. И у нас есть два киевских заведения, которые это сделали: фактически перерегистрировались, реорганизация состоялась не для того, чтобы реально как-то модернизировать сеть, а для того, чтобы обезопасить ректоров в должности", – отметил чиновник.

Он подчеркнул, что сейчас о таком не может идти речь, ведь объединения проходят для того, чтобы расширить возможности студентов, сделать больший выбор предметов, предоставить научное оборудование, улучшить инфраструктуру и т.д.

Винницкий в очередной раз обратил внимание на то, что в Украине рассеяна сеть университетов и их многовато.

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