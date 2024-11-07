Винницкий объяснил, почему у украинских преподавателей низкие зарплаты: их много, студентов мало

В Украине сейчас работают более 100 тысяч преподавателей на миллион студентов. Именно это становится одной из причин, почему педагогические работники получают невысокую зарплату.

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Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в подкасте "Дофамин для образования". Он отметил, что соотношение студентов и преподавателей должно быть как в Европе – 18 к 1.

"У нас в стране слишком много преподавателей. Это реальность. На то количество студентов и университетов мы не можем себе позволить такое количество преподавателей. У нас сегодня более 100 000 преподавателей на миллион студентов. Один к десяти. Я понимаю, что еще во времена Януковича – все помнят печально известного Табачника – говорились о том, что давайте уменьшим, сделаем это соотношение таким, как в Европе – 18 к 1", – сказал чиновник.

Он также отметил, что студентов будет становиться еще меньше, а преподавателей увеличивается уже сейчас. Так что выход из такой ситуации будет социально болезненным.

"Одна из причин, почему зарплата преподавателей такова, как она есть, – то, что их много, а студентов мало. И студентов станет еще меньше. Поэтому какой выход из ситуации? Ну, он будет социально болезненный. Студентов стало меньше, а преподавателей больше, как ни странно", – добавил чиновник.

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