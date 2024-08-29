Не прошла проверку. МОН досрочно уволило ректора Одесского университета

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Не прошла проверку. МОН досрочно уволило ректора Одесского университета

Министерство образования и науки Украины досрочно уволило ректора Одесского национального технического университета Ларису Иванченкову. Соответствующий приказ подписал профильный министр Оксен Лисовой.

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В официальном документе говорится, что руководитель учебного заведения не прошла специальную проверку. Информацию обнародовало украинское медиа.

Не прошла проверку. МОН досрочно уволило ректора Одесского университета

"Приказываю досрочно прекратить действие контракта от 12 декабря 2022 года и уволить Иванченкову Ларису Владимировну с должности ректора Одесского национального технологического университета 26 августа 2024 года как не прошедшую специальную проверку", – сказано в документе.

Напомним, впервые за 32 года Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского" получил нового ректора. Им стал Анатолий Мельниченко. Смена руководителя происходила путем выборов. Победитель получил поддержку 1 256 человек – 39,18% от общего числа избирателей (54,18% от числа принявших участие в голосовании).

Не прошла проверку. МОН досрочно уволило ректора Одесского университета

Также сменился ректор впервые за 10 лет в Государственном университете информационно-коммуникационных технологий. Руководителем стал Владимир Шульга, набравший 74,63% голосов. Его конкурентом был Александр Корченко, но за него проголосовало 9,93% избирателей.

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