Не прошла проверку. МОН досрочно уволило ректора Одесского университета

Министерство образования и науки Украины досрочно уволило ректора Одесского национального технического университета Ларису Иванченкову. Соответствующий приказ подписал профильный министр Оксен Лисовой.

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В официальном документе говорится, что руководитель учебного заведения не прошла специальную проверку. Информацию обнародовало украинское медиа.

"Приказываю досрочно прекратить действие контракта от 12 декабря 2022 года и уволить Иванченкову Ларису Владимировну с должности ректора Одесского национального технологического университета 26 августа 2024 года как не прошедшую специальную проверку", – сказано в документе.

Напомним, впервые за 32 года Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского" получил нового ректора. Им стал Анатолий Мельниченко. Смена руководителя происходила путем выборов. Победитель получил поддержку 1 256 человек – 39,18% от общего числа избирателей (54,18% от числа принявших участие в голосовании).

Также сменился ректор впервые за 10 лет в Государственном университете информационно-коммуникационных технологий. Руководителем стал Владимир Шульга, набравший 74,63% голосов. Его конкурентом был Александр Корченко, но за него проголосовало 9,93% избирателей.

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