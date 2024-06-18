Впервые за 32 года. КПИ им. Игоря Сикорского получил нового ректора
Впервые за 32 года Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского" получил нового ректора. Им стал Анатолий Мельниченко. Смена руководителя происходила путем выборов.
Победитель получил поддержку 1 256 человек – 39,18% от общего числа избирателей (54,18% от числа принявших участие в голосовании). О результатах стало известно с официальной страницы КПИ в Facebook.
Во втором туре выборов вместе с Мельниченко также участвовал его оппонент – Алексей Жученко. За него проголосовало 945 человек – 29,48% от общего числа избирателей (40,77% от числа принявших участие в голосовании).
Оба кандидата занимают должности проректоров КПИ. В частности, Жученко – по научно-педагогической работе, Мельниченко – по учебной.
Кандидаты на должность ректора предлагались структурными подразделениями университета.
Во время подготовки к первому туру, наибольшую поддержку от коллег получил Вадим Кондратюк, занимающий должность проректора по административной работе КПИ. Однако он не прошел во второй круг.
Всего в первом туре, состоявшемся 11 июня, приняло участие 7 кандидатов. Голосование проходило по путем тайных выборов.
Напомним, предыдущий ректор Михаил Згуровский руководил университетом с 1992 года. В июле 2024 года заканчивается его контракт с учебным заведением, поэтому руководитель отказался участвовать в выборах.
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