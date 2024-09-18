Должно быть полноценное вступление: в МОН назвали главное условие получения гранта в 2024 году

Получить грант на обучение могут только поступающие, которые сдавали Национальный мультипредметный тест (НМТ) в 2024 году. Это ключевое условие для получения финансовой помощи от государства.

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Об этом заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире телемарафона "Единые новости". По его словам, на участников НМТ прошлых лет грантовая система не распространяется. Для того чтобы получить государственное финансирование, абитуриентам необходимо было сдать вступительный экзамен в 2024 году.

"Студент имеет право претендовать на грант, но очень важно, что это должно быть полноценное поступление, речь не идет о переводе. Следовательно, если лицо, например, проучилось год в другом заведении, по другой специальности, и тогда переводится, тогда оно на грант не может претендовать. Оно должно полноценно поступить заново в заведение первого образования с нынешними результатами НМТ", – сказал Винницкий.

По словам чиновника, в Украине действует пилотный проект, поэтому он зависит от года сдачи вступительного экзамена. В частности, в этом году было 4 предмета на НМТ, а прошлых – три и имело другую форму.

В то же время, если студенты переводятся в другие учебные заведения, то гранты переходят вместе с ними. Однако Винницкий отметил, что перевод запрещен во время первого года обучения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, будет ли зачислен грант, если студент уже оплатил обучение.

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