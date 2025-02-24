Должно учиться не менее 45 школьников: село в Черниговской области придумало способ, как спасти гимназию от закрытия

В Слабине Черниговоской области местные власти приобрели дома для многодетных семей, чтобы спасти местную гимназию от закрытия. В настоящее время в учебном заведении обучается 35 детей, однако, чтобы сохранить его функционирование, необходимо не менее 45 школьников.

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Об этом рассказал староста села Сергей Красков в интервью Суспільному. Местных жителей больше всего волнует перспектива закрытия гимназии, ведь возить в ближайшую деревню детей сложно и смущают родителей частые воздушные тревоги.

Учительница Юлия Шкурко говорит, что если до 1 сентября не наберется 45 детей, то учебное заведение закроют, а она с семьей вынуждена будет переехать, ведь они с мужем вместе работают в гимназии.

"Я даже не знаю, что будет дальше. У меня ребенок один идет в четвертый класс, другой – в восьмой класс. И теперь вот как нам разделиться? И муж мой тоже работает в школе. Если у нас оставят только начальную, а не будет среднего звена, то, скорее всего, что мы уйдем все вчетвером из школы. Потому что нам надо где-то трудоустроиться. Возможно, это будет Чернигов", – делится Шкурко.

Среди учеников есть и те, кто переехал из соседнего села и в связи с возможным закрытием будет вынужден возвращаться в предыдущее учебное заведение.

В то же время, на уровне общины приняли программу поддержки внутренне перемещенных лиц, чтобы в село переезжали жить люди. Таким образом, планируется дополнить необходимое количество учеников в заведении образования.

По словам Краскова, в 2023 году удалось удержать в селе наибольшую многодетную семью, которая планировала переехать за границу. Так что, говорит староста, 10 детей осталось в общине.

Родительский комитет предлагает сделать гимназию филиалом соседнего Гончаровского лицея, однако этот вопрос будут решать местные депутаты. Они уверяют, что в селе будет обязательная начальная школа. В то же время, сохранение лицея остается открытым вопросом.

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