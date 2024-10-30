Должны были двигаться до пяти: в МОН прокомментировали количество предметов на НМТ-2025

Количество предметов на Национальном мультипредметном тесте в 2025 году будет таким же, как и в прошлом году. Испытание будет проходить четыре часа с перерывом между блоками.

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Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий на официальной странице Facebook. По его словам, если бы не полномасштабное вторжение России в Украину, то количество предметов было бы увеличено до пяти, как в Польше.

"Если бы не война, мы должны двигаться в сторону 5 предметов выпускного ГИА в форме ВНО (как в Польше). Но в условиях полномасштабной войны, когда мы вынуждены проводить ВНО в форме НМТ, Министерство образования и науки Украины рассматривает только формат 3+1 (3 обязательных предмета + 1 по выбору)", – написал чиновник.

Он отметил, что хотелось бы вернуться к полноценному внешнему независимому оцениванию, однако сейчас это невозможно и опасно.

Так что поступающие будут сдавать три обязательных предмета – украинский язык, математику и историю Украины. А также будет один предмет на выбор – иностранный язык, биологию, географию, физику, химию и украинскую литературу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что НМТ по истории Украины в 2025 году будет содержать вопросы за весь школьный курс.

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