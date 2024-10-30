НМТ по истории Украины в 2025 году будет содержать вопросы за весь школьный курс

Национальный мультипредметный тест (НМТ) по истории Украины в 2025 году будет содержать задания за весь школьный курс. В раздел, касающийся событий второй половины XVI – начала XXI в., будут добавлены вопросы по древней истории Украины.

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Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) на официальном сайте. Известно, что с 2022 года поступающие выполняли задачи не всех разделов, предусмотренных программой.

В частности, вопросы охватывали только период ХХ-ХХІ веков. В 2023-2024 годах тест был расширен и добавлено задания о событиях второй половины XVI – начала XXI в.

НМТ-2025 будет включать вопросы по всем разделам и темам, предусмотренным действующей программой по истории Украины, охватывающим временной промежуток с древнейших времен до наших дней.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла проект закона № 12053, предусматривающий, что украинские абитуриенты в 2025 году будут составлять НМТ по четырем предметам. Среди них три обязательных – украинский язык, математика и история Украины. Еще один выпускники смогут выбрать из иностранного языка, биологии, географии, физики, химии и украинской литературы.

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