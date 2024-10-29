В Украине отменили ГИА для учеников 4, 9 и 11 классов в 2025 году

Ученики 4, 9 и 11 классов не будут сдавать Государственную итоговую аттестацию (ГИА) в 2025 году. Соответствующий законопроект приняла Верховная Рада (ВР) Украины.

Видео дня

Абитуриенты, которые будут поступать в заведения высшие образования, будут сдавать только Национальный мультипредметный тест (НМТ), сообщил народный депутат Алексей Железняк в Telegram. За законопроект проголосовали 258 избранников.

"Проведение ГИА не возобновляется в 4,9,11 классах. Соответственно НМТ сдают только те из выпускников, кто вступает в ЗВО", – написал Железняк.

Этот же законопроект предусматривает, что украинские абитуриенты в 2025 году будут сдавать НМТ по четырем предметам. Среди них три обязательных – украинский язык, математика и история Украины. Еще один выпускники смогут выбрать из нескольких: иностранного языка, биологии, географии, физики, химии и украинской литературы.

Напомним, в 2025 году для школьников четвертых классов состоится второй пилотный этап ГИА. Данные, полученные специалистами, не будут отражаться на итоговых оценках школьников. Результаты будут использоваться для совершенствования модели тестирования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, сколько домашних заданий на день должен получать ребенок в 1 классе НУШ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!