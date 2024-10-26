Сколько домашних заданий должен получать ребенок в 1 классе НУШ? Разъяснение

Ученикам первых и вторых классов, согласно Санитарному регламенту, не рекомендованы обязательные домашние задания. Поэтому для первоклассников не предусмотрено время на выполнение уроков.

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Об этом рассказал юрист Роман Бондаренко в интервью Новой украинской школе. В то же время, для учеников 3–5 классов не рекомендуется тратить на домашние задания более 1 часа.

Согласно рекомендациям Министерства образования и науки Украины, домашние задания не должны задаваться на выходные и праздничные дни, а также каникулы. Такие условия предусмотрены двумя документами: письмом об использовании методических рекомендаций и приложением к приказу о заполнении классных журналов.

На время болезни нет никаких нормативных актов, регламентирующих выполнение домашних заданий в этот период, уверяет юрист. Если школьнику позволяет состояние здоровья и материал несложный для самостоятельной обработки, он может выполнить уроки, которые задали домой.

Для того чтобы ученики эффективно выполняли домашнее задание, педагогам следует объяснять его перед окончанием урока и убеждаться, что школьники понимают его суть.

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