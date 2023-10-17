Почему учителя за границей не задают домашние задания и считают их вредными

Большинство учителей за границей не задают школьникам домашние задания. Однако с этими решениями не всегда согласны родители, ведь ассоциируют такие упражнения с качеством работы педагога.

Кимми Финк, учительница и старшая редактор WeAreTeachers, отмечает, что пришло время посмотреть на домашнее задание с другого ракурса и отойти от стереотипа "мы всегда так делали". Она уверяет, что его выполнение не так уж и полезно.

Финк утверждает, что нет убедительных доказательств того, что домашняя работа улучшает успеваемость учеников. Исследования в лучшем случае неоднозначны и из них можно выделить то, что у младших школьников связь между достижениями и домашним заданием отсутствует вообще, а для старших учеников она существует, но не сильная – больше задач не всегда приводит к высшему баллу.

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Некоторые родители аргументируют просьбу задавать домашнюю работу утверждением, "как еще я могу узнать, чему учат моего ребенка", рассказывает учительница. Однако это не единственный способ, который покажет уровень знаний школьника.

"Ознакомьтесь со стандартами для класса вашего ребенка, которые легко найти в интернете. Вы также можете узнать о том, что нормально для возраста вашего ребенка в когнитивном, социально-эмоциональном и физическом плане. Просмотр исправленных работ, которые дети приносят домой, также прекрасный способ узнать, чему их обучают и как ваш ребенок справляется с задачами", – уверяет педагог.

Финк утверждает, что, несмотря на то, что родители – первые учителя ребенка, все же они не имеют педагогического образования и не обладают таким же уровнем знаний. Также она добавляет, что часто у взрослых существует мнение, что если они ходили в школу, то знают, как происходит обучение.

"Итак, еще одна причина, почему мы не даем домашнее задание домой – защитная. Например, мы не хотим, чтобы родители вводили традиционный алгоритм с перегруппировкой до того, как учителя не убедятся, что дети усвоили материал, который изучали в классе", – рассказывает редактор.

Стефани Дональдсон-Прессман, клинический директор Центра детской психологии Новой Англии и редактор исследования о домашней работе, приводит "множество доказательств того, что она негативно влияет на отношение детей к школе, их оценки, уверенность в себе, социальные навыки и качество жизни". Это также дает детям понять, что работать после уроков – это нормально и настраивает их на то, что их границы будут нарушены, когда они придут на работу, уверяет Кимми Финк.

Она также добавляет, что родителям, требующим домашних заданий для детей, следует помнить, что не все семьи находятся в такой же ситуации, как и вы. Многие родители озабочены тем, чтобы удовлетворить базовые потребности и не все работают по графику с 9 до 5. Да и даже работающие не все в восторге от того, что приходят домой после долгого рабочего дня и вынуждены бороться с детьми за выполнение домашнего задания, делится редактор издания.

"Что уж говорить о сложном научном проекте или диораме с книги, которые, как мы все знаем, дети не могут сделать самостоятельно. Проталкивая свою собственную повестку дня, вы потенциально маргинализируете другие семьи в вашем школьном сообществе. Если домашние задания так важны для вас – придумайте их сами, но не тяните за собой всех остальных", – подчеркивает учительница.

Вместо того чтобы нервно выполнять домашние задания с детьми, Финк советует провести время с семьей и предложить им другие задачи:

Читать вместе с детьми и слушать, как они читают.

Поощрять детей к реализации проектов, которыми они увлечены.

Обеспечить пространство для неструктурированных игр.

Участвовать во внешкольных мероприятиях, развивающих социально-эмоциональные навыки и всестороннее развитие.

Ужинать всей семьей вместе.

Соблюдать одинаковый режим отхода ко сну, который помогает всем хорошо высыпаться, чтобы быть готовыми к работе и обучению на следующий день.

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