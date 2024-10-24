Должны ли ученики выполнять домашние задания на каникулах или во время болезни: разъяснение юриста

Согласно рекомендациям Министерства образования и науки Украины, домашние задания не должны фиксироваться в классных журналах и задаваться на выходные и праздничные дни, а также каникулы. Такое условие предусматривается двумя документами: письмом об использовании методических рекомендаций и приложением к приказу о заполнении классных журналов.

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Об этом рассказал юрист Роман Бондаренко в интервью Новой украинской школе. Он отмечает, что согласно Санитарному регламенту, в первые два года обучения в начальной школе детям не рекомендованы обязательные домашние задания.

На время болезни нет никаких нормативных актов, регламентирующих выполнение домашних заданий в этот период, уверяет юрист. В то же время, если школьнику разрешает состояние здоровья и материал несложный для самостоятельной обработки, он может выполнить уроки, которые задали домой.

Напомним, украинские ученики тратят на домашние задания больше времени за своих сверстников из других стран. Так, 23% детей выполняют задания по математике более одного часа, а 13% свыше 2 часов. 32% подростков тратят на задачи по математике менее 30 минут, 33% не больше часа.

Согласно выводам Национального отчета PISA-2022, те ученики, которые выполняют задания дома до 30 минут, и те, кто больше двух часов, имеют худшие результаты знаний. Однако, по словам авторов, нельзя точно доверять таким данным, ведь на время выполнения задания может влиять не только объем, но и неорганизованный подход к работе. Больше времени также тратят более слабые в знаниях учащиеся.

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