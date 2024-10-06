Домашние задания без слез и конфликтов: советы родителям, как не срываться на ребенка

Выполнение домашних заданий может быть стрессом, как для школьников, так и для их родителей. Иногда ситуации могут доходить до истерик, слез и скандалов.

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Причин, почему ребенок не может сосредоточиться на заданиях, может быть множество – усталость, голод, жажда, страх, переживание за результат и даже опасение, что родители будут ругать. OBOZ.UA подобрал для родителей школьников несколько советов, которые помогут избежать неприятных ситуаций и эмоций при выполнении домашних заданий.

Главное помнить, что домашнее задание задают ребенку, а не взрослому. Потому не нужно решать математику или писать произведение вместо ребенка.

Создайте ритуал

Придумайте ритуал, который будет означать, что пора садиться за тетради и учебники. Варианты могут быть разные – например, съесть вкусняшку или убрать рабочее место. На нем не должно быть отвлекающих предметов – телефонов, планшетов или игрушек.

Домашние задания в одно и то же время

Нужно стараться делать уроки в одно и то же время, чтобы для ребенка это стало привычным пунктом в режиме дня – таким же, как почистить зубы или застелить кровать. Для удобства составьте вместе с ребенком график в день, и пусть он его соблюдает.

Избавьтесь от напряжения

Если ребенок все равно не понимает, как выполнять задание, даже после того, как вы ему все несколько раз "разжевали", не кричите на него. Сделайте паузу. Вы за это время остынете, а ребенок переварит полученную информацию и скорее поймет, что от него нужно.

Если какое-то задание вас разгневало, то поговорите с ребенком и объясните, что вы злитесь не на него.

Начинайте с самого простого

Эксперты советуют начинать выполнять задания с самого легкого. Маленькие успехи мотивируют большие победы в выполнении более сложных задач.

Дневник успеваемости

Вместе с ребенком можно создать дневник для записей всего, что является гордостью для ребенка. Пусть он сам решит, чем сегодня гордится больше всего. Победы могут быть большими и маленькими, но они укрепляют нашу веру в себя.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Минздраве дали советы, как наладить режим сна ребенка перед школой.

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