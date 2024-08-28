Как наладить режим сна ребенка перед школой: советы Минздрава

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Как наладить режим сна ребенка перед школой: советы Минздрава

После летних каникул детям тяжело вернуться в школьный режим. В частности, вставать и ложиться в определенное время или регулярно тренироваться. Министерство здравоохранения (МОЗ) Украины советует готовиться к школе постепенно и раньше времени.

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В частности, лучше готовиться к возобновлению режима перед школой лучше за три недели до начала занятий. Советы, как наладить график Минздрава опубликовало на официальной странице в Facebook.

Как наладить режим сна ребенка перед школой: советы Минздрава

"Любую рутину, например чистить зубы без напоминания, вставать и ложиться в определенное время или регулярно тренироваться, детям непросто закрепить, и трудно восстановить. Летние каникулы для некоторых школьников стали периодом позднего укладывания, долгого утреннего сна и неторопливого собрания. Поэтому возвращение в школу может принести школьникам и взрослым тяжелые пробуждения. Как вернуться в спящий режим после каникул? Заранее и постепенно", – говорится в сообщении.

Начать готовиться к занятиям Минздрав советует за три недели до начала занятий. Пригодятся напоминания на телефоне взрослым и детям, когда стоит начать готовиться ко сну.

Как наладить режим сна ребенка перед школой: советы Минздрава

Также специалисты советуют будить детей, когда взрослые сами собираются на работу, даже если они работают из дома. Кроме того, можно спланировать утренние активности для детей, чтобы они имели цель просыпаться.

Вечером необходимо устроить рутину, способствующую засыпанию. Например, прогулка, ограничение гаджетов, чтение.

Как наладить режим сна ребенка перед школой: советы Минздрава

Однако самое главное, что должны сделать взрослые, это собственный пример показывать, что нужно вовремя ложиться спать и проснуться.

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