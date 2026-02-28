Должны ли мальчики вышивать бисером? В сети дискуссия из-за школьной программы в 5 классе

Украинцы устроили бурную дискуссию из-за школьной программы в 5 классе. Дело в том, что современных школьников не разделяют по полу на предмете "Дизайн и технологии", а одинаково учат шить, вышивать, готовить и изготавливать изделия из дерева.

Мама пятиклассника из Киева с никнеймом eleshka_shoptop поделилась в социальной сети TikTok видео, как они с сыном выполняют домашнее задание – вышивают бисером. В комментариях не все согласились с тем, что это умение нужно мальчикам, однако есть и те, кто считают его полезным для развития.

В комментариях обсуждают, действительно ли такие задания нужны мальчикам. Ведь большинство современных родителей помнят разделение на группы в свое школьное время, когда девочек учили шитью, а мальчики "изготовляли стулья".

Однако есть и мнение, что мальчикам тоже стоит уметь пользоваться иголкой. Хотя вышивать бисером все же не обязательный навык со школьных лет.

"Ну, шить это – нужный навык независимо от пола, а вот уже вышивать бисером – как-то не то", – пишут в комментариях.

Но есть и те, кто защищает такую программу и уверены, что такой навык хорошо развивает мелкую моторику.

