'Купить планшет значительно дешевле, чем лечить сколиоз'. В сети возникла дискуссия из-за школьницы, которая 'сдала все учебники в библиотеку'

В сети возникла дискуссия из-за тяжелых учебников, которые дети вынуждены ежедневно носить в школу, нагружая спины. Мама одной из украинских учениц поделилась, что они купили дочери планшет, а книги отдали обратно в библиотеку.

Об этом пользователь Ольга Лищенюк написала на своей странице в социальной сети Threads. По ее словам, сколиоз лечить будет дороже, чем приобрести гаджет. В комментариях многие согласились с ней, однако есть и те, кто напомнил, что лечить зрение – это тоже недешевое удовольствие. Также некоторые напоминают о том, что сколиоз не возникает из-за ношения тяжелых рюкзаков

"Дома у ребенка планшет на котором скачаны все его учебники. В школу едут только тетради и бутерброды. Купить планшет значительно дешевле чем лечить сколиоз", – отмечает автор сообщения.

"Пригодный лайфхак. Но назад бы я не сдавала. Вдруг не будет возможности зарядить планшет", "У моего электронная книжка, он не мелкий мальчик, но рюкзак все равно очень тяжелый", – пишут в комментариях те, кому эта идея понравилась.

Однако есть и те, кто говорит о большем вреде от постоянного пользования экраном, чем от книг для спины. Ведь, во-первых – сколиоз – это генетическое заболевание, а не приобретенное, а во-вторых – нагрузка на детское зрение даже при использовании очень дорогого и качественного планшета все равно есть.

"А мелькание букв на мониторе? Даже если планшет крутой, все равно нагрузка на детские глаза огромная", "Сколиоз не коррелирует с тяжелым рюкзаком. Это генетика, а не прямая взаимосвязь", – говорят в комментариях.

Действительно ли возникает сколиоз от тяжелого рюкзака

Как пишет сайт PubMed, школьный рюкзак не влияет на развитие сколиоза. Несмотря на то, что сколиоз является довольно распространенной болезнью среди школьников, портфель не может вызвать это заболевание. Как объясняют ученые, основным фактором ухудшения осанки является длительное сидение на занятиях, или за компьютером, или смартфоном.

