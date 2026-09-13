"Должны ли родители вносить деньги на принтер для класса?" Украинцы развернули бурную дискуссию из-за просьбы учительницы

В социальной сети Threads разгорелась дискуссия из-за просьбы к родителям первоклассников собрать деньги на принтер для класса. Пользователи спорят, где проходит грань между добровольной помощью школе и финансовой ответственностью родителей за обеспечение образовательного процесса.

Об этом написала пользовательница Threads Окипная Оксана. Она поинтересовалась мнением родителей первоклассников и подчеркнула, что перед сбором средств стоит выяснить, может ли необходимое оборудование быть приобретено за счет бюджетных средств.

Мнение автора поста

Пользовательница задала вопрос о том, должны ли родители финансировать покупку принтера для класса, если техника необходима для учебного процесса.

"Должны ли родители вносить средства на принтер в класс? Нормально ли, что учитель, не уточнив у директора, выделен ли на это бюджет из государственных средств, сразу предлагает собирать средства с родителей, хотя принтер можно приобрести через тендер Prozorro? Суть сообщения не в деньгах", — написала она.

Автор также отметила, что ранее работала в отделе образования и занималась тендерными закупками для школ и детских садов. По ее мнению, прежде чем просить родителей сдавать деньги, стоит обратиться к администрации учреждения и выяснить возможности бюджетного финансирования.

Украинцы разделились во мнениях

Часть пользователей поддержала позицию автора и подчеркнула, что обеспечение школы необходимым оборудованием не должно автоматически ложиться на плечи родителей.

В частности, другая пользовательница написала, что родители не должны самостоятельно покупать канцтовары и принадлежности для класса. Учительница должна сообщить о потребностях администрации, а вопрос обеспечения школы должен решаться на уровне руководства и местного отдела образования.

В то же время другие участники дискуссии считают, что помощь родителей может быть оправданной, если речь идет непосредственно о потребностях детей. Другая женщина рассказала, что в её школе даже освещение частично обеспечивается за счёт родителей, поскольку соответствующий тендер не проводился. Она отметила, что если родители имеют возможность помочь с приобретением вещей для обучения собственных детей, то не видит в этом проблемы.

"Считаю, что если что-то нужно приобрести для образования собственных детей и родители в состоянии с этим помочь, то да, вносить на это средства — это нормально", — написала пользовательница.

Другая участница обсуждения предположила, что проблема может быть связана именно с отсутствием средств на цветной принтер. Она пояснила, что учитель может просить родителей приобрести и заправлять устройство, чтобы иметь возможность готовить для детей раздаточные материалы.

Подобную позицию высказал другой пользователь. Он заметил, что принтер нужен прежде всего для обучения детей, а не лично учительнице. В то же время, если родители не хотят покупать технику, они могут самостоятельно организовать её приобретение или печатать необходимые материалы в другом месте.

Родители поделились собственным опытом

Некоторые комментаторы рассказали, как подобные вопросы решались в их учебных заведениях.

Одна из пользовательниц вспомнила случай с детским садом. Якобы родителям предложили приобрести ковер для старшей группы в качестве "подарка" учреждению. Она решила обратиться непосредственно в управление образования, самостоятельно нашла поставщика, работающего с государственными учреждениями, и помогла организовать оформление закупки. В результате ковер приобрели за средства управления образования.

"И, о чудо! Ковер появился в группе", — рассказала она.

В то же время одна из участниц платформы отметила, что в её случае родители фактически оплатили принтер для учительницы за счёт денег, которые в течение года дарили ей в конвертах. Часть этих средств педагог потратила на покупку техники.

Автор поста в ответ поставила под сомнение саму практику таких подарков учителям и спросила, зачем родители регулярно передавали ей деньги.

Почему возник спор

Отдельно в комментариях высказалась учительница английского языка Оксана. Она заявила, что хорошо понимает, почему педагог могла не обращаться к директору по поводу принтера, ведь учителям нередко приходится самостоятельно обеспечивать себя техникой.

"Ой, я учительница. И понимаю, почему ваша учительница не пошла к директору ничего спрашивать. А я сейчас пойду на свой домашний принтер, который сама заправляю, печатать задания на завтра", — написала она.

В ответ автор подчеркнула, что учитель не должен перекладывать ответственность за обеспечение образовательного процесса на родителей.

"Да, я не отрицаю, что принтер нужен детям для учебы. Вопрос в другом: если это необходимость для класса и образовательного процесса, почему это автоматически должны оплачивать родители? Не всё, что "нужно детям", автоматически является финансовой обязанностью родителей", – ответила автор.

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