Должны ли учителя на период отпуска возвращать школьные ноутбуки, с которыми они работали: разъяснение юриста

Учителя должны возвращать школьные ноутбуки, с которыми они работали, на время отпуска, ведь потребности в использовании техническими средствами в этот период нет. Но в то же время, педагоги могут этого не делать, если такое условие предусмотрено внутренними документами или трудовым договором.

Об этом отмечает юрист Роман Бондаренко в интервью Новой украинской школе. По его словам, педагогические работники с началом дистанционного обучения получили во временное пользование персональные компьютеры для того, чтобы обеспечить качественное обучение.

Однако, как говорит Бондаренко, рабочее время учителя – это не только уроки. Ведь педагоги занимаются методической, организационной и другими видами деятельности.

"Период отпуска не предусматривает выполнения никаких должностных обязанностей, поэтому потребности в технических средствах нет. Поэтому требование вернуть технические средства на время отпуска вполне законно, если иное не предусмотрено внутренними документами (например, договором о безвозмездном временном пользовании имуществом или трудовым договором)" , – говорит специалист.

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